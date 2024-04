Le Festival Eau Grand Air aura son édition hivernale en 2025

La Corporation Eau Grand Air annonce un nouvel événement pour 2025 qui se tiendra du 13 au 15 mars à Baie-Comeau. Les familles de la Manicouagan pourront se rassembler dans une ambiance festive et inclusive.

« Ce projet-là est dans nos têtes depuis le tout début. Depuis la création de la Corporation, on souhaite tenir un événement hivernal » témoigne Julie Dubé, administratrice au conseil d’administration.

« On avait le désir d’élargir notre offre. Notre notoriété n’est plus à faire, les festivaliers nous connaissent et savent qu’on va toujours leur proposer des programmations de haut niveau. Avec les dernières éditions du Festival qui ont été des années record, on s’est dit que c’était le moment idéal de dévoiler notre nouveau projet » affirme la présidente de la Corporation, Joëlle Bernier.

L’événement fera vibrer la région durant trois soirées festives qui permettront à la population et aux touristes de profiter du plein air tout en assistant à des spectacles. Une programmation musicale sera dévoilée prochainement et l’organisation assure qu’elle saura faire bouger les festivaliers présents.

« L’hiver c’est dans notre ADN sur la Côte-Nord! On veut rendre cette saison encore plus spéciale tout en partageant notre plaisir de festoyer et de chanter avec la population et la clientèle touristique », ajoute Joëlle Bernier.

Plus de détails suivront sur la page Facebook du Festival Eau Grand Air.