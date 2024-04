Justin Gill inspire encore le Drakkar

Baie-Comeau – Inspiré à nouveau en attaque par le vétéran Justin Gill, le Drakkar est revenu en force pour vaincre les Eagles du Cap-Breton par le pointage de 5-3, vendredi soir, sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Tirant de l’arrière 0-2 en début de rencontre, les membres de l’équipage sont finalement parvenus à renverser la vapeur et ainsi prendre une avance de 2-0 dans cette série demi-finale.

Cette remontée fructueuse a été rendue possible grâce à l’attaquant Justin Gill qui a disputé un autre fort match en inscrivant les trois premiers de son équipe. Le numéro 91 était partout sur la patinoire.

« Le match a mal commencé. Nous avons commis quelques heures et ils en ont profité. Nous avons joué un peu sur les talons et quand c’est devenu 2-0, JF (Grégoire) nous a dit de ne pas paniquer et qu’il restait beaucoup de temps au tableau », a reconnu la première étoile du match.

4e trio

Gill a réduit l’écart à un filet, en milieu de première période, grâce au travail efficace des membres du 4e trio, Shawn Pearson et Zachary Paulhus, qui connaît des débuts prometteurs dans la LHJMQ.

Le patineur de 20 ans a ensuite profité d’un jeu de puissance pour enfiler son deuxième de la soirée avant de compléter son tour du chapeau alors qu’il ne restait que 11,5 secondes à écouler au deuxième engagement.

Bénéficiant d’un autre jeu de puissance au début du dernier tiers, les locaux ont pris les devants pour la première fois du match grâce au 4e but des séries du capitaine du navire Isaac Dufort.

Punitions majeures

Très intenses comparativement au duel numéro 1 de la série, les visiteurs ont été beaucoup plus coriaces, mais ont écopé de deux punitions majeures (pour mise en échec par derrière et coup à la tête) en deuxième période.

« C’est rare qu’on voit une telle situation. J’ai trouvé que notre jeu de puissance prenait beaucoup trop de temps pour s’ajuster. Leur désavantage numérique a été bon. Les joueurs ont finalement trouvé le moyen de se démarquer »

, a commenté Jean-François Grégoire.

Le pilote du navire a reconnu que les premiers instants de la partie n’ont pas été évidents. « On savait qu’ils allaient sortir fort. Il y a eu beaucoup de mollesse. Nos meneurs se sont levés et ont pavé la voie. Tout le monde s’est envolé en même temps. »

Pas de contrôle

Malgré le revers, son homologue Louis Robitaille n’avait pas de reproche à faire à ses hommes. « Les joueurs sont sortis très fort en première période et ont joué avec leur style physique. Ils ont montré qu’ils pouvaient rivaliser avec eux devant leur foule », a assuré le dirigeant.

Interrogé sur les fameuses infractions de la deuxième période, Robitaille a avoué que cela a été un fait saillant. « Ce soir, nous avons fait ce que nous avions à faire. Malheureusement, nous n’avions pas le contrôle sur les appels sur la patinoire. »

En vitesse

Auteur d’un but et trois mentions d’aide, Justin Poirier (12 buts en 10 matchs) a, du même coup, établi un nouveau record pour le nombre de parties consécutives avec au moins un but en séries.

Cole Burbidge, l’ex-Drakkar Charles-Antoine Lavallée et Xavier Daigle ont sonné la riposte des Eagles face au gardien de but Charles-Édward Gravel, auteur de 24 arrêts.

Les hommes du nouveau récipiendaire du trophée Ron-Lapointe (décerné à l’entraîneur en chef de l’année dans le circuit) tenteront de gonfler leur avance à 3-0 dans la série, lundi soir, lorsqu’ils rendront visite aux Eagles sur la glace du Centre 200 de Sydney.