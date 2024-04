Épuisée, Émilise Lessard-Therrien quitte ses fonctions de porte-parole féminine de QS

La porte-parole féminine de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, quitte ses fonctions, se disant complètement épuisée seulement quelques mois après son entrée en poste. Elle affirme que la vision différente qu’elle proposait s’est heurtée à un «blocage organisationnel».

Mme Lessard-Therrien, qui avait été battue aux élections de 2022, a été élue pour être co-porte-parole de Québec solidaire aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois à la fin novembre, au terme d’une course lors de laquelle elle a devancé les députées Ruba Ghazal et Christine Labrie.

Dans un long message publié lundi matin sur les réseaux sociaux, Mme Lessard-Therrien a expliqué qu’à la suite de son élection, elle a tenté d’insuffler un nouveau souffle au parti, en y apportant de nouvelles idées.

«Mais je me suis vite aperçue que le train était déjà bien en marche. J’ai voulu y monter, tenter d’influencer le cadre de réflexion et de décision mené ou nourri par une petite équipe de professionnel.le.s tissée serrée autour du porte-parole masculin. J’y suis parfois arrivée, mais je m’y suis sentie bien seule et j’ai eu du mal à y trouver mon espace», a-t-elle écrit.

Mme Lessard-Therrien a ajouté qu’elle s’est fait «gronder ou culpabiliser» pour des prises de paroles, pour avoir donné des opinions ou suivi son intuition.

Elle a avoué que son «enthousiasme naturel s’est vite flétri», de sorte qu’elle est tombée en mode «survie» au sein de son parti.

«Quatre mois à peine ont suffi à m’épuiser. Complètement. Je suis partie en arrêt de travail fin mars, les deux genoux à terre, l’élan freiné», a-t-elle reconnu.

«Je dois me rendre à l’évidence: il m’a été impossible de plonger mes propres racines dans la direction du parti. La vision différente que je proposais s’est heurtée à un blocage organisationnel, au sein d’un parti qui a été créé pour faire de la politique autrement», a-t-elle plus tard déploré.

Mme Lessard-Therrien était déjà en arrêt de travail depuis quelques semaines, mais elle estime qu’elle aura besoin de plus de temps pour retrouver sa fougue. Pour prendre soin de sa santé, elle quitte donc son poste de porte-parole féminine.

«Je sais aujourd’hui que pour retrouver mon souffle, je dois rester fidèle à mes convictions, fidèle à mes valeurs, fidèle à mes façons de faire et de prendre soin du monde. Je dois, surtout, prendre soin de ma santé. Et donc, je ne reviendrai pas», a-t-elle souligné.

Émilise Lessard-Therrien a été députée solidaire dans la circonscription de Rouyn-Noranda—Témiscamingue de 2018 à 2022. Elle a été battue par le candidat caquiste aux plus récentes élections.

Elle a fait son retour «par la grande porte» chez Québec solidaire l’automne dernier en étant élue avec 50,3 % des voix devant Ruba Ghazal pour succéder à Manon Massé en tant que porte-parole féminine.

Elle avait fait campagne sur la nécessité pour le parti d’aller rejoindre les Québécois dans les régions, en mettant l’accent sur la souveraineté alimentaire.