Feux de forêt : la SOPFEU lance sa plus importante campagne de sensibilisation

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a lancé la plus importante campagne de sensibilisation en matière de prévention des feux forêt jamais réalisée au Québec. Elle vise de susciter une prise de conscience collective sur le rôle joué par l’activité humaine dans le déclenchement des incendies de forêt, soit dans 80 % des cas.

Cette campagne publicitaire se déploiera sur différentes plateformes à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à la fin du mois de juillet. Elle bénéficie d’une participation financière du gouvernement du Québec,

Sous le thème « Évitons les feux évitables », le message télévisuel met en scène quatre citoyens qui, tour à tour, réalisent qu’ils ont causé des incendies de forêt et qui vivent avec un sentiment de culpabilité. « Causer un feu de forêt, ça laisse des cendres sur les mains »; c’est l’image forte portée par cette publicité afin d’éveiller les consciences sur les conséquences des incendies de forêt.

Pour changer les comportements, la SOPFEU considère que les Québécois doivent d’abord prendre conscience qu’un simple geste insouciant peut entraîner des impacts importants, tant pour la forêt et l’environnement, que pour la sécurité des personnes et des infrastructures, souligne l’organisme dans son communiqué.

Trois principales causes de feux seront ciblées. Il s’agit des mégots de cigarettes jetés par terre (80 feux / an), la perte de contrôle d’un brûlage de rebuts (75 feux / an) ainsi que les feux de camp mal éteints (60 feux / an).

La campagne montrera des solutions concrètes pour chacune de ces causes de feux tout en gardant comme objectif de diminuer le nombre de feux, engendrés par l’activité humaine.

La SOPFEU précise dans son communiqué que la prévention et la sensibilisation du public sont plus nécessaires que jamais dans un contexte où les changements climatiques provoquent de plus fréquentes périodes de sécheresse et une augmentation du risque d’incendie.