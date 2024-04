Le 7e joueur, un atout dans la manche du Drakkar

A-t-on les meilleurs fans de la LHJMQ ? « Complètement. Je dirais même de la Ligue canadienne au grand complet », confie Joëlle Bernier, directrice des opérations et développement des affaires pour le Drakkar de Baie-Comeau. Un engouement reconnu aujourd’hui partout au travers du Québec, et qui ne cesse de grandir chaque jour.

Depuis plusieurs décennies, le hockey s’ancre profondément dans l’identité des Québécois, mais cette saison, l’engouement autour du Drakkar de Baie-Comeau atteint des sommets sans précédent.

« L’année qu’on vit en ce moment est exceptionnelle, c’est du jamais vu. C’est la meilleure année et une année record. C’est sûr et certain que les fans l’attendaient depuis longtemps et on est très heureux de pouvoir vivre ça avec eux » déclare Mme Bernier, illustrant la frénésie qui anime la ville en ce moment.

L’intégration des réseaux sociaux a amplifié cette passion regroupant des fans sur l’ensemble du territoire.

« L’ère des réseaux sociaux n’était pas là dans les premières années du Drakkar. C’est sûr et certain que ça dépasse la région de la Côte-Nord et qu’on sent qu’il y a des partisans de partout au Québec qui se rallient à nous. Qu’ils sont de fiers partisans qui ne vivent pas nécessairement à Baie-Comeau. Le bassin des fans s’élargit de jour en jour et les réseaux sociaux y jouent pour beaucoup, mais on sent vraiment que les gens sont derrière nous », souligne Joëlle Bernier.

Le stade, déjà réputé pour son ambiance électrique, voit cette année ses gradins déborder d’une énergie indomptable.

« Ça a toujours été une réputation qu’on a. On a un aréna qui est bruyant, qui connaît son hockey et les partisans ne réagissent pas seulement pour un but, mais ils réagissent un peu partout. Ça monte d’un cran, si ce n’est pas de deux cette année en série », ajoute-t-elle.

Cette effervescence catapulte les supporters du Drakkar au sommet de la ligue grâce à leur soutien indéfectible. Mais leur impact dépasse les clameurs dans les estrades.

« Nos partisans, on les appelle les 7e joueurs, ce n’est pas pour rien. Ça motive les joueurs et ça leur donne de l’énergie pour continuer. On est heureux de pouvoir vivre ça avec eux et pour les joueurs, ils sont heureux de savoir que match après match, ils sont là pour les applaudir et leur donner l’énergie dont ils ont besoin. Ça fait une différence et on en a besoin », dévoile la directrice.

L’organisation du Drakkar souhaite exprimer sa gratitude envers ses fans.

« On leur dit merci. Merci d’être aussi présents. En ville, on ressent vraiment l’engouement du hockey, on se fait arrêter et parler un peu partout. Nos partenaires également et ça nous donne du carburant de plus pour continuer cette longue saison qui risque de se prolonger encore, et on est très heureux de pouvoir partager ça avec l’ensemble de la population de Baie-Comeau et de la Côte-Nord. La motivation est là et sentir l’appui des partisans nous aide à avoir de l’énergie pour continuer », conclut-elle avec émotion.

