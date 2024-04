Moins cher pour le déneigement cette année

Un hiver plus tranquille au niveau de la quantité de neige signifie certainement moins d’opérations majeures de déneigement tout au long de la saison. Sans avoir de chiffres précis à ce jour, la Ville de Baie-Comeau affirme tout de même réussir à faire des économies dans son budget avec les quatre premiers mois de l’année.

« Ce qu’il faut comprendre, c’est que de janvier à avril 2024, incluant la masse salariale, la Ville a eu un budget de déneigement de 1 288 176 $ », explique d’abord l’agent aux communications de la Ville, Pierre-Olivier Normand.

Il faut toutefois exclure les mois de novembre et de décembre, car ceux-ci sont inclus dans le budget de 2023. « Il fait aussi tenir compte de deux autres mois référant. Donc, il faut inclure novembre et décembre 2024 dans le budget de 2024 », ajoute-t-il.

Le calcul des coûts réels de déneigement n’est officiellement pas terminé avant la fin de l’année. Mais, chose certaine, « il n’y a pas eu de dépassements de coûts », mentionne M. Normand. « À cette date-ci, on peut déjà prévoir qu’on fait une économie sur le déneigement », poursuit-il.

Saison plus courte

La saison du déneigement des rues et trottoirs de Baie-Comeau a commencé le 6 novembre 2023 et s’est terminée le 27 mars 2024. Une petite exception est toutefois apportée. Près d’un mois après, soit le 24 avril, des précipitations de neige ont forcé la sortie des déneigeuses pour sillonner la ville.

Il est vrai de dire que la saison a été moins longue cette année, indique Pierre-Olivier Normand. « L’hiver a été plus tranquille. Il y a eu quelques moments ou périodes où il n’y avait pas de précipitations de neige et les périodes de redoux », confirme-t-il.

Au mois de décembre, on remarquait très peu de neige accumulée dans les rues de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Place au nettoyage du printemps

Le balayage du réseau routier de la Ville de Baie-Comeau est amorcé depuis le 8 avril. « On nettoie les différents secteurs de la Ville. On procède aussi pour le nettoyage des pistes cyclables et des principales artères, des écoles et encore plus », détaille Pierre-Olivier Normand.

Impossible cependant de connaître l’échéance ni la date de fin de cette opération. « Si ça continue de bien aller, la fin sera probablement devancée par rapport à l’année dernière », ajoute l’agent aux communications. La Ville possède deux balais de rue, en plus d’en louer un troisième.

Nid-de-poule

Les employés des travaux publics opèrent présentement avec deux équipes pour le colmatage des nids-de-poule. Cette opération est en cours.

Une équipe travaille avec une « remorque chauffante », qui permet de garder l’asphalte chaud. Celle-ci s’occupe des réparations plus importantes. Ensuite, une autre équipe travaille avec de « l’asphalte tiède » pour la réparation des trous.

Pavage

« Pour l’instant, on est un peu à la merci des compagnies de pavage. Dès que leurs machines pourront commencer à produire de l’enrobé, c’est clair que nous on va commencer nos travaux », indique M. Normand. La Ville a déjà ciblé les endroits prioritaires pour ce type de travaux cette année.

Finalement, la saison hivernale aura été moins ardue sur le réseau d’aqueduc. En 2024, à ce jour, il y a eu 28 bris d’aqueduc, comparativement à 34 l’an dernier.