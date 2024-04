Un club de marche initié à Chute-aux-Outardes

Le Club FADOQ de Chute-aux-Outardes a annoncé le démarrage officiel de son club de marche, une initiative qui vise à promouvoir un mode de vie actif et à favoriser le bien-être de ses membres ainsi que de la population locale.

Cette annonce survient dans le cadre d’une subvention octroyée par l’Unité Loisir et Sport de la Côte-Nord.

Depuis septembre 2023, le club de marche est en activité, offrant aux participants une variété d’activités physiques et sociales. Lors du déjeuner du club FADOQ le 28 avril, les marcheurs et participants du conditionnement physique, du baseball poche, du palet et des quilles ont reçu un sac rempli d’équipements pour leurs activités.

Ce sac comprenait notamment une montre podomètre, un foulard de type BUFF, trois brassards réfléchissants et un bâton de marche.

En plus de ces équipements, les joueurs des activités de baseball poche, de palet et de quilles ont reçu une veste à l’effigie du Club FADOQ de Chute-aux-Outardes. Ces vestes seront portées avec fierté par les membres lors des prochains jeux régionaux qui se tiendront du 4 au 6 mai à Forestville et Baie-Comeau, représentant ainsi leur engagement envers le sport et la communauté.

La mission de l’organisme est de veiller au bien-être de ses membres, d’organiser des activités et de contrer l’isolement. C’est notamment grâce à ce partenariat avec l’Unité Loisir et Sport de la Côte-Nord, qui permet d’offrir des programmes variés et stimulants aux membres.

Avec plus de 250 membres, un nombre croissant depuis le début de la pandémie, le Club FADOQ de Chute-aux-Outardes continue de jouer un rôle essentiel dans la vie des aînés de la région.