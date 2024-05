13 500 $ pour les étudiants du Cégep de Baie-Comeau

Le 29 avril s’est déroulé avec succès la deuxième édition du Coquetel de remise de bourses de la Fondation du Cégep de Baie-Comeau. Un événement haut en couleur où la somme totale de 13 500 $ a été allouée à vingt étudiants.

Ce sont 26 bourses qui ont été décernées grâce à la contribution de 20 entreprises et organismes de la région.

Les étudiants lauréats ont défilé à tour de rôle sur la scène devant parents, amis, membres du personnel du cégep et du conseil d’administration de la Fondation. Plus de 110 personnes ont pris part à l’activité.

Le président du conseil d’administration de la Fondation, M. Jean-Philippe Messier, s’est réjouit de la tenue de la deuxième édition de ce coquetel.

« Je tiens d’ailleurs à remercier les entreprises et les organismes qui ont fait le choix de s’associer à ce coquetel. Leur contribution est essentielle. Elle permet à la Fondation de s’acquitter d’un des volets de sa mission qui est d’encourager et de soutenir l’effort et la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau » exprime ce dernier.