Des conférences sur le repreneuriat à Baie-Comeau

Le 5 juin sera la journée idéale pour échanger avec des experts sur les meilleures pratiques d’affaires et les différents types de transferts d’entreprises.

Il s’agit d’un arrête à Baie-Comeau dans cette toute première tournée panquébécoise sur le repreneuriat.

C’est organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec en étroite collaboration avec le Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ), la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat Mak Mani-Utenam et la Jeune Chambre de Manicouagan.

Les participants pourront entendre et échanger avec une panoplie de conférenciers et invités experts sur les grandes tendances et les différents modèles d’affaires.

« Cette tournée nationale qui s’arrête à Baie-Comeau était l’occasion idéale pour les Chambres de Sept-Iles Uashat Mak Mani-Utenam et de Manicouagan de poursuivre le travail de collaboration étroite amorcé dans la dernière année », mentionne leurs directeurs généraux respectifs, soit John-James Blanchette et Jeff Dufour Tremblay.

Pour s’inscrire : https://billetterie.membri365.com/eventdetails/contactinformation?chamberid=DEB420A6-E817-41DC-99BD-915A4A838232&eventid=bb5021b1-ca03-ef11-9f89-0022483bae50