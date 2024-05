Maison Alpha ABC Côte-Nord : des hommes d’affaires en vedette

Un calendrier proposant 12 entrepreneurs de Baie-Comeau comme muses verra le jour en 2025.

La Maison Alpha ABC de Baie-Comeau a trouvé un projet du type gagnant-gagnant. D’un côté, elle illuminera dans sa lentille 12 hommes d’affaires de la région en échange d’un don de 200 $. Ce financement permettra une expérience formatrice aux élèves de photographie.

Les neuf étudiants iront capter des clichés à Essipit et Tadoussac afin de travailler leur œil artistique sur les mammifères marins et les paysages.

Ils seront également invités lors d’une soirée d’honneur à faire des photos d’usage parmi des personnalités influentes de la Haute-Côte-Nord.

Habitués aux photos studio, les étudiants en photographie sont impatients de vivre ce voyage.

Pour certains, ils ont commencé la formation il y a quelques années et pour d’autres ils débutent.

« Nous avons commencé ce cours il y a déjà quelques années, au début j’avais deux élèves, mais petit à petit le nombre a grandi », souligne l’ambassadrice du projet, la photographe Francyne Lauzé.

Des hommes d’affaires généreux

« Nous avons sélectionné les meilleurs et les plus influents hommes d’affaires de la ville », mentionne Mme Lauzé.

Parmi ces hommes de Baie-Comeau, André Morin copropriétaire de l’usine et microbrasserie St-Pancrace, Jeff Dufour Tremblay de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, Julien Fournier de l’entreprise familiale Jean Fournier inc. et Guillaume Goulet de la Clinique dentaire Manicouagan, pour ne nommer que ceux-ci, ont accepté de participer au projet.

Hugo Girard a été invité comme homme d’affaires et invité d’honneur. Il a pris la pose pour le calendrier la semaine dernière.