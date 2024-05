565 jeunes de Baie-Comeau et des environs inscrits au tournoi de soccer scolaire

Les statistiques ne mentent pas et le soccer sera encore à l’honneur à cette période de l’année : 565 jeunes, répartis en 73 équipes joueront un total de 114 matchs cette semaine.

Organisé par l’Association de soccer mineur de BaieComeau (ASMBC), le tournoi de soccer scolaire se déroulera au stade Médard-Soucy du 6 au 12 mai.



Les participants proviennent de chaque école primaire et secondaire de Baie-Comeau, ainsi que des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau, Forestville et Les Bergeronnes.

« Le tournoi attire beaucoup de jeunes qui ont peu ou pas d’expérience en soccer. Pendant un mois, on leur apprend quelques rudiments, on les fait bouger, on le prépare à jouer en équipe et, surtout, à s’amuser », a déclaré Mathieu Pineault, président de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau.

« Le sentiment d’appartenance à l’école et l’occasion de rencontrer d’autres jeunes du même âge pour la première fois contribuent sans aucun doute à la popularité de cet événement tant attendu », a-t-il poursuivi.

Volet féminin

Pour cette édition, l’ASMBC va encore plus loin alors qu’il y aura un volet entièrement féminin pour la compétition, soit 23 équipes réparties dans chaque niveau. « Grâce à nos efforts de promotion des dernières années, de plus en plus de filles s’inscrivent au soccer. Et encore plus depuis qu’on a un nombre suffisant pour les regrouper et les faire jouer ensemble », selon Mathieu Pineault.

« C’est la direction naturelle à prendre et il ne faut pas négliger la logistique nécessaire que ça nécessite pour notre conseil d’administration bénévole », conclut-il en saluant la persévérance et le dévouement des membres de l’équipe : Caroline Gauthier, Alice Joncas, Judith Gagné, Caroline Gagnon, Sarah Croussette, Justine Létourneau et Éric Gouin. Sans oublier le soutien de Marc Richard qui les accompagne pour l’organisation de ce tournoi.

Soutien communautaire

Grâce à son partenaire l’Accueil Marie-de-l’Incarnation, qui sera sur place de jeudi à dimanche pour l’opérer, l’ASMBC poursuit la tradition en instaurant un service de cantine dont les profits iront entièrement à l’organisme.

« Merci à l’équipe de l’Accueil Marie-de-l’Incarnation, car en plus de la recherche de commandites et la préparation du menu, l’organisme est sur place dès jeudi et jusqu’à la fin du tournoi », a indiqué Mathieu Pineault qui rappelle que cette activité cadre très bien avec les objectifs de l’Accueil qui offrira des items à prix raisonnables pour les jeunes et leurs familles qui passeront de longues heures au stade durant le tournoi.

Par ailleurs, l’ASMBC est fière de s’ajouter aux commanditaires avec une contribution financière de 350 $. « C’est un peu ça aussi le tournoi de soccer scolaire : un bel esprit de communauté », a conclu Mathieu Pineault.