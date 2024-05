La Fondation Comeau lance son appel de candidatures pour deux bourses

La Fondation des Arts et de la Culture Comeau (FACC) annonce un appel de candidatures pour une à deux bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune.

Ces bourses s’adressent à de jeunes artistes afin de les aider à poursuivre leur formation ou leur démarche artistique en vue d’une carrière professionnelle.

Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Arts et de la Culture Comeau œuvre à promouvoir les arts et la culture dans la région de Manicouagan en offrant des bourses d’étude ou de perfectionnement aux jeunes de 35 ans et moins s’étant particulièrement démarqués dans le domaine artistique.

« Il est important d’appuyer les jeunes de la Manicouagan dans la poursuite de leur projet de devenir des artistes professionnels », informe l’organisme par voie de communiqué.

Plus spécifiquement, la remise de la bourse de la Fondation a pour objectif de soutenir financièrement des artistes qui doivent quitter la région afin de poursuivre leur formation, si besoin est.

Pour être admissibles à cette bourse, les candidats doivent avoir leur adresse principale ou être natifs du territoire de la MRC de la Manicouagan en plus d’être âgés de 35 ans et moins.

De plus, ils doivent avoir déjà démontré sur le plan local un intérêt marqué pour une pratique artistique, avoir l’intention d’entreprendre ou de poursuivre leur formation artistique en vue d’une carrière professionnelle et respecter la date limite de mise en candidature qui est fixée au 30 septembre.

La bourse sera remise au récipiendaire à l’automne 2024.