Essipit développe une nouvelle application sur la collecte de données sur les mammifères marins

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a développé un nouvel outil numérique pour ses navires de Croisières Essipit, et les données recueillies en 2023 ont fait leur chemin jusque dans le programme de collecte de données sur les mammifères marins du Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM).

L’outil, qui prend la forme d’une application de téléphone intelligent, a permis de récolter près de 1 000 observations échelonnées sur 4 mois tout au long de la dernière saison estivale.

Il a permis de rendre électroniques les journaux d’observation papier des capitaines des bateaux de croisières qui n’ont « jamais été compilés ni numérisés par la Première Nation faute de temps et de moyens », explique Donald Bouchard, coordonnateur des activités en milieu maritime au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Beaucoup de potentiel

Donald Bouchard indique que l’application a été développée « à temps perdu » depuis quelques années en collaboration avec la direction des Entreprises Essipit, la responsable des Croisières Essipit Catherine Moreau, l’équipe du Développement et territoire et un géomaticien alors à l’emploi d’Essipit.

Bien qu’il s’agisse d’un prototype, l’application a permis à 2 capitaines de récolter 957 observations, partagées avec le ROMM. L’organisme qui œuvre pour la protection et la conservation des baleines et des phoques du Saint-Laurent a établi sur une carte les aires de répartition des espèces observées, concentrées entre Essipit et le fjord du Saguenay.

Dans les plans pour 2024

Pour Donald Bouchard, le processus de collaboration avec le ROMM constitue un « bel échange d’information ».

« Nous sommes contents d’avoir fait la preuve que ce genre de virage au numérique, c’est faisable », décrit-il.

En 2022, quelques capitaines ont essayé l’application et en 2023, elle a été utilisée par 2 des 6 capitaines à temps plein ou presque, ce qui fera dire au coordonnateur qu’Essipit aura accès à beaucoup plus de données que celles récoltées à l’été 2023.

Donald Bouchard indique que la reconduite de l’exercice, qui fait partie d’un projet pilote, est toutefois prévue pour 2024.