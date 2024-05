Le maire de Ragueneau congédie le directeur général

Le climat tendu au conseil municipal de Ragueneau n’est pas chose du passé. Le 7 mai en matinée, le maire de Ragueneau Raymond Lavoie a mis le directeur général à la porte. Ce dernier aurait contrevenu au code d’éthique et de déontologie de la Municipalité.

Le Journal a mis la main sur le document transmis au dg Steve Berthiaume par le premier magistrat. « Je lui ai lu au complet », mentionne M. Lavoie, qui était en présence de la directrice générale suppléante Édith Martel et de deux citoyens, lors du congédiement sans solde.

Dans cette lettre de quatre pages, on retrouve 24 raisons qui ont été écrites et nommées pour démettre le directeur de ses fonctions. En premier point, Raymond Lavoie reproche à l’employé-cadre d’avoir accepté le mandat demandé par les conseillers « de monter un dossier contre [lui] sans avoir pris le temps de réfléchir aux conséquences ».

« C’est une trahison envers ton supérieur immédiat, le maire », est-il mentionné. Le manque de loyauté et d’honnêteté envers le maire, la Municipalité et les citoyens revient à plusieurs reprises dans le document.

M. Lavoie accuse aussi le directeur général de fautes administratives. Par exemple, le document soutient qu’il a transmis « de fausses données, de faux montants dans le triennal [avant d’avouer] que ces montants étaient fautifs ».

Toujours selon le maire, M. Berthiaume a lancé de « fausses accusations contre des citoyens plutôt que de cadrer des employés qui font ce qu’ils veulent sans aucune surveillance [et qui abusent] des heures supplémentaires non contrôlées ».

Le manque de connaissances des dossiers du dg ainsi que son absence fréquente du bureau font aussi partie des raisons pour justifier sa mise à pied.

« Je croyais que c’était un bon candidat. Il avait travaillé pour les députés de la région, il possède une entreprise à Ragueneau », commente Raymond Lavoie au journal Le Manic, déçu des performances de son employé qui a commencé son mandat en juillet 2023.

Mais ce qui le désappointe le plus, c’est le manque de respect envers lui. « Je travaille pour le bien des citoyens, mais je ne peux pas le faire avec des conseillers et un directeur qui sont contre moi », se désole celui qui présentera sa candidature aux prochaines élections municipales en 2025.

Pour illustrer ce manque de respect, M. Lavoie évoque qu’il ne demande jamais la permission avant de répondre à un citoyen. « Il prend pour acquis que personne n’est son supérieur immédiat, même pas le maire », enchaîne-t-il.

Les citoyens sont mitigés

La population de Ragueneau est divisée en deux camps : pour le maire ou pour le directeur. Chez ceux qui soutiennent l’élu, c’est surtout le manque d’écoute qui est dénoncé.

« Lors des assemblées, on ne peut que poser des questions pendant 30 minutes et on ne peut pas s’exprimer plus de trois minutes par question. Si on dépasse, on nous dit : out », déplore une citoyenne rencontrée par le Journal, qui désire rester anonyme par peur de représailles.

Selon cette dernière, les citoyens n’obtiennent pas de réponses à leurs questions et ils ne sont pas écoutés. Elle rejette la faute sur le directeur général qui « a proposé l’adoption d’une résolution limitant le temps de parole donné aux citoyens ».

La résidente s’offusque aussi du manque de respect de Steve Berthiaume envers son supérieur. « Il est supposé d’être loyal envers le maire et les citoyens », clame-t-elle en se demandant quelles seront les sanctions pour les citoyens qui prennent position pour l’élu.

De l’autre côté, la citoyenne Stéphanie Saint-Gelais a utilisé les réseaux sociaux le 8 mai pour faire valoir son point de vue. « À mon sens et aux yeux de la majorité des citoyens, des employés municipaux et des conseillers, Steve Berthiaume est l’homme qui va nous permettre de vivre de belles avancées pour notre municipalité », écrit-elle.

« C’est un homme intègre, loyal, respectueux des lois et de ses applications. C’est un gars rigoureux qui ferait, à mon avis, tout le nécessaire pour le bien-être collectif ragueneauvien », poursuit la publication.

Plus de 40 commentaires ont été laissés sous les écrits de la résidente, pas tous en accord, mais tous cordiaux.

La suite…

Selon Raymond Lavoie, le directeur général est demeuré sur ses gardes après l’annonce de son congédiement. « Il a parlé avec l’avocat pour savoir si le maire avait le droit de le congédier. Il y a un règlement qui m’autorise », déclare-t-il.

Une assemblée extraordinaire pourrait bien se tenir d’ici la séance ordinaire du 21 mai afin de faire la lumière sur la situation. « Les conseillers sont contre ce congédiement, c’est certain », fait savoir le maire. Ces derniers n’ont pas accordé d’entrevue au Journal.

Le directeur général Steve Berthiaume n’a pas souhaité commenter la situation puisque le dossier « sera entre les mains de son avocat ». Selon M. Lavoie, il était toujours en poste, à son bureau, en date d’hier.