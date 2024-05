La tempête solaire n’a pas causé de panne, dit un porte-parole d’Hydro-Québec

La tempête géomagnétique qui a actuellement lieu sur la Terre n’a causé aucune panne de courant au Québec, laissant plutôt sa marque dans le ciel, alors que des aurores boréales ont été aperçues à plusieurs endroits dans la province dans la nuit de vendredi à samedi.

Aucune panne de courant n’avait été causée par la tempête solaire samedi matin, indique Pascal Poinlane, un porte-parole d’Hydro-Québec.

En 1989, une tempête géomagnétique avait entraîné une panne de neuf heures sur les réseaux de transport d’Hydro-Québec. La société a «posé plusieurs gestes pour améliorer la robustesse de notre réseau de transport» depuis, affirme M. Poinlane.

La tempête actuelle, qui touche la planète entière, a débuté vendredi et est la plus puissante de ce genre depuis 21 ans, d’après l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Hydro-Québec reste donc «en mode vigilance. On a des équipes qui surveillent ce qui se passe. On regarde comment les orages géomagnétiques influencent la tension sur nos lignes de transports», ajoute Pascal Poinlane.

Les effets de cette tempête, qui durera jusqu’à dimanche, se feront ressentir jusqu’à lundi, indique Lorne McKeen, chef des opérations au Centre canadien de météo spatiale.

«Avec toute cette activité qui vient du Soleil dirigé vers la Terre, on peut avoir des perturbations dans l’ionosphère». Ces perturbations sont associées aux aurores boréales, explique M. McKeen, mais aussi à des coupures de courant, des problèmes concernant les transmissions radio et des pannes de satellites GPS.

Des aurores boréales ont été vues à Montréal, où ce phénomène apparaît rarement, dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi qu’à plusieurs autres endroits au Canada.

D’autres aurores boréales pourraient apparaître partout au pays, particulièrement dans le sud, dans la nuit de samedi à dimanche, selon M. McKeen.

Des aurores boréales ont coloré le ciel de plusieurs pays à travers la planète dans la nuit entre vendredi et samedi, sur des territoires plus au sud qu’habituellement, comme la Californie, en raison de la tempête géomagnétique.