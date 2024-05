Dek Hockey Côte-Nord : la plus grosse saison de son histoire

En 2017, le projet de construction d’un nouveau centre de dek hockey extérieur a vu le jour derrière le Centre Henry-Leonard. Sept ans plus tard, c’est une nouvelle saison, plus populaire que jamais, qui attend les joueurs de tous les âges.

« L’an dernier, nous avions battu notre record avec 50 équipes et cette année, on le bat à nouveau puisque nous sommes à 61 équipes », souligne Julien Camiré, copropriétaire du Centre Dek Hockey Côte-Nord.

Les habitués sont toujours au rendez-vous, mais la particularité cette année est que les juniors et surtout les filles sont aussi de la partie.

De nouveaux initiés dans les catégories adultes sont inclus de façon majoritaire dans cette septième édition.

La visibilité de Dek Hockey Côte-Nord à Fillactive l’an dernier et le soutien que les propriétaires et capitaines apportent aux jeunes et adultes qui débutent, propulsent également ce nombre d’inscriptions.

Nouveautés

Depuis 2022, les buts et l’éclairage ont été changés.

Cette année, le réseau Internet a été amélioré pour les joueurs, spectateurs, mais surtout pour les marqueurs.

La modification que les copropriétaires aimeraient apporter consiste en l’agrandissement de la terrasse principale.

« L’espace est là, mais puisqu’on loue le terrain à la Ville, on attend leur accord », explique M. Camiré.

Il ajoute qu’ils aimeraient avoir des nouvelles bientôt afin que le projet soit terminé pour le tournoi au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan (SSSM) qui se tiendra les 7, 8 et 9 juin.

M. Camiré invite la population et les entreprises une seconde fois à s’inscrire pour cette occasion.

Ce qui est d’ailleurs une bonne façon de s’initier à ce sport.

La saison régulière débute aujourd’hui et se terminera début août pour les adultes. Une série éliminatoire s’en suivra avec l’occasion de participer au championnat provincial de Charlevoix.

Du côté des juniors, ils commenceront leur saison régulière dans la semaine du 20 mai.