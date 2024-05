Des entraves sont à prévoir sur la route entre Ragueneau et Baie-Comeau

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au nettoyage et balayage des ponts des routes 138 et 389 au courant des prochaines semaines.

De manière générale, ces opérations sont prévues sur la route 138 entre Ragueneau et Franquelin, soit entre les km 732 à 802, ainsi que sur la route 389 entre Manic-2 et le pont de la rivière Anita, soit entre les km 22 à 211.

Notons que le 13 mai, il y aura le balayage du pont Émile-Laurence (Manic-1), au-dessus de la rivière Manicouagan à Baie-Comeau, entre 9 h et 15 h 30. Ensuite, le balayage de l’élément central du boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau se fera du 14 au 16 mai.

La circulation s’effectuera par alternance pendant les travaux, qui sont du lundi au jeudi, entre 7 h 30 et 16 h 30.