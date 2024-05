La priorité de Baie-Comeau : contrôler la croissance des taxes

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, croit important de « gérer les finances publiques avec précaution dans les années à venir ». Et cela, même si la Ville dévoile un surplus de 6,1 M$ à la lecture des états financiers de 2023.

En effet, l’excédent de fonctionnement pour la dernière année est de 6 158 783 $, a dévoilé l’instance municipale en conférence de presse le 13 mai.

« Un tel surplus peut surprendre. Nous rappelons à la population que chaque année, nous sommes positionnés pour obtenir des revenus supplémentaires qui sont difficiles à budgéter en début d’année et nous sommes toujours extrêmement rigoureux sur les dépenses », lance le maire.

Le plus important, c’est la capacité de payer des citoyens, réitère M. Desbiens.

« La priorité pour 2025 sera de contrôler le plus possible la progression des taxes », affirme-t-il.

Le conseil devra aussi se pencher sur l’amélioration des infrastructures de la Ville : « Je répète aussi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il ne faut pas se créer de nouveaux besoins pour l’instant. On a bien des choses à réparer dans nos infrastructures et on ne veut pas que cela devienne un fardeau dans le futur. »

Réseau électrique

La Ville de Baie-Comeau note des revenus de 90 158 613 $, contrairement à des dépenses de 80 284 069 $.

Jeanie Caron, trésorière et directrice des ressources financières et matérielles, observe des bénéfices intéressants provenant du réseau électrique.

« Nous avions budgété un profit net du réseau électrique de 4 M$, en considérant la vente et l’achat d’électricité. Au final, nous avons fait un profit net de 4,5 M$ », explique-t-elle.

Les revenus de vente de 1,3 M$ et les dépenses d’achat de 0,8 M$ permettent à la Ville d’enregistrer un profit intéressant.

« On a aussi eu une belle surprise au niveau de nos transports collectifs. Nos revenus ont été à la hausse de 59 000 $ pour le transport en commun et de 40 300 $ pour le transport adapté. On est vraiment revenu au niveau avant pandémie », mentionne Mme Caron.

Le déneigement et le nombre en baisse des bris d’aqueduc ont aussi permis à la Ville de faire des économies.

D’ailleurs, le budget de 2024 a été réajusté en raison de secteurs qui voient un retour prépandémique, tout comme le service de la culture.

Résultats réels

« Malgré la notion d’imprévisibilité reliée aux revenus, soyez assurés que nous continuons de travailler pour que nos prévisions budgétair5es se rapprochent davantage de nos résultats réels », précise le maire.

Notons que les revenus réels de la municipalité ont été plus élevés de 3,6 M$ et que les dépenses municipales réelles ont été 2,3 M$ plus basses que ce qui avait été prévu au budget pour 2023.