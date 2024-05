Crise santé : l’urgence de Forestville n’est plus touchée

Après avoir annoncé hier une réduction des heures d’ouverture de l’urgence de Forestville à compter du 19 mai, le CISSS de la Côte-Nord la retire de la liste des interruptions de services.

En raison d’un manque de main-d’œuvre, en lien avec les nouveaux règlements entourant le recours aux agences privées, le centre de santé régional doit couper dans ses services.

Parmi les coupures annoncées, on retrouvait l’urgence de Forestville qui voyait ses heures d’ouverture limitées de 8 h à 16 h tous les jours. Aucun service n’aurait été offert le soir et la nuit pour une durée indéterminée. Une pénurie de personnel infirmier en était la cause.

Toutefois, le 14 mai vers 18 h 15, le CISSS de la Côte-Nord a dévoilé par courriel que cette mesure ne s’appliquait plus. L’urgence de Forestville est donc sauvée de cette crise sans précédent.

Aucune interruption de service n’affectera donc spécifiquement la Haute-Côte-Nord, pour l’instant.

