La saison des croisières internationales démarre à Baie-Comeau

Avec l’arrivée du printemps, le Port de Baie-Comeau se prépare à accueillir des navires de croisière du monde entier. Au total, 14 escales sont prévues au calendrier cette saison de mai à octobre.

Le premier navire à faire escale cette année est le Pearl Mist de Pearl Seas Cruises le 17 mai qui en sera à sa 38e escale à Baie-Comeau.

« Avec la reprise de la gestion des croisières par le Port, nous sommes impatients d’enfin commencer la saison. Nous sommes aussi ravis de débuter la saison avec le Pearl Mist qui est un de nos plus fidèles visiteurs », affirme Élizabeth Moreau, directrice développement des affaires et croisières pour le Port.



Développements et nouveaux projets

De nombreuses améliorations et développements ont été réalisés en vue de faire croître l’escale de Baie-Comeau. Cette année, un audioguide pour une visite à pied autonome du district historique a été développé en partenariat avec Tourisme Baie-Comeau.

L’audioguide sera disponible à la location pour tous d’ici la fin de l’été. « Nous voulions bonifier l’offre pour les croisiéristes autonomes, qui veulent simplement profiter de notre belle ville. Nous étions aussi très heureux que Tourisme Baie-Comeau participe au projet et que l’audioguide puisse être disponible à toute la population, croisiéristes et touristes », spécifie Mme Moreau.

Toujours dans les nouveautés, un village d’artisans locaux s’établira autour du Carrefour Maritime lors des jours d’escales. Le village sera accessible à tous et l’horaire sera publié sur les médias sociaux.

« Nous voulions donner accès aux artisans de la région qui n’ont pas pignon sur rue sur Place La Salle et qui aimeraient proposer leurs produits aux croisiéristes, mais aussi à la population locale qui pourra profiter des kiosques les jours d’escale », explique Élizabeth Moreau.

Calendrier des croisières

Cette année, le calendrier est fixé à 14 escales, dont 4 escales inaugurales. Le calendrier est « étrangement dessiné », selon la directrice, avec une seule escale au printemps, 2 à la fin août et 11 escales entre le 25 septembre et le 27 octobre.

Ce sont les belles couleurs automnales qui attirent les croisiéristes dans le Saint-Laurent, croit Mme Moreau.

« Nos attraits et les commerces de Place La Salle ont bien hâte au début de la saison qui amène plusieurs visiteurs chez eux. C’est environ 30 % à 40 % des croisiéristes qui visitent nos attraits dans ses forfaits, ce qui veut dire qu’un grand nombre de croisiéristes découvrent Baie-Comeau par eux-mêmes », fait-elle savoir.

Au total, ce sont 6 500 passagers qui sont attendus. Les navires 2024 sont majoritairement de type expédition appartenant à des lignes de croisières plus luxueuses.

« Ces lignes recherchent une expérience hors du commun pour leurs passagers et c’est exactement ce que Baie-Comeau a à leur offrir. Notre slogan est Grand territoire. Grand Cœur, il y a une raison! Nous sommes reconnus pour notre accueil chaleureux des croisiéristes internationaux », conclut Mme Moreau.