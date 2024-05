215 plants de tomates pour les aînées

À l’occasion de la fête des Mères, le Château Baie-Comeau a collaboré avec la jeune entrepreneure Victoria, 7 ans, et sa petite entreprise Complétement Tomate. La fillette et son petit frère Mathéo, 5 ans, ont ainsi offert 215 plants de tomates aux résidentes de la maison de retraite.

C’est pour souligner la 11e édition de la Grande journée des petits entrepreneurs que Geneviève Therrien, responsable des loisirs au Château Baie-Comeau, a souhaité collaborer avec Victoria Cantin.

Il s’agit d’une deuxième expérience chez les jeunes entrepreneurs pour la petite fille, très investie dans son projet.

« J’avais vraiment hâte de les donner. J’ai aimé faire tout ça avec maman et mon frère parce que c’était amusant. J’ai envie de recommencer après. Ça me plaît de faire partie des jeunes entrepreneurs parce qu’on vend des affaires et moi je trouve ça cool », raconte la fillette avec un large sourire.

Sa maman, Mireille, confie que Victoria et son petit frère Mathéo ont déployé tous leurs efforts pour mener à terme ce projet.

« Elle m’a dit “C’est mon projet à moi, je veux continuer”. Elle a vraiment été proactive, elle s’occupait du projet, elle balayait la terre pendant que je faisais autre chose. Elle a vraiment fait beaucoup de plants avec moi. Je trouve que c’est une belle expérience, avec de l’autonomie et beaucoup d’implication », dévoile la mère.

Victoria se dit très fière de son initiative. « Je suis très fière parce que j’adore la nature, et je suis très contente. »

Geneviève Therrien, à l’origine de cet échange entre le Château et Complétement Tomate, se réjouit du succès qu’a été cet événement.

« C’est un projet de famille et quand je les ai appelés, ils ont direct embarqué dedans. Ils ont fait 215 plants de tomates pour les résidentes pour la fête des Mères. Il y a beaucoup d’investissement là-dedans et il y a un échange intergénérationnel. Il y a un sentiment d’appartenance et je trouvais que c’était un bel échange », conclut-elle.

La Grande journée des petits entrepreneurs

La Grande journée des petits entrepreneurs aura lieu le 1er juin au Centre Henri-Desjardins pour une 11e édition. L’année passée, plus de 70 petits entrepreneurs ont concrétisé de nombreux projets : des bijoux, des leurres de poissons, du potager, etc.

Pour rappel, ce sont des enfants de 6 à 17 ans qui décident de vendre des produits et passent l’année à les confectionner et viennent les vendre. Il s’agit d’une initiative pour intéresser les jeunes à l’entrepreneuriat.