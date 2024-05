La saison touristique est lancée sur la Côte-Nord

La saison touristique est officiellement lancée sur la Côte-Nord, et la région est prête à accueillir les visiteurs avec enthousiasme. Tourisme Côte-Nord, en collaboration avec les entreprises locales, a travaillé d’arrache-pied pour garantir une expérience inoubliable et dévoiler les trésors du territoire.

L’organisme régional ne veut pas se freiner par les événements ravageurs de l’été 2023, notamment les feux de forêt et la situation du pont Touzel.

« On garde en tête que beaucoup de gens veulent venir nous visiter. On se croise les doigts que les phénomènes de l’été passé ne se reproduisent pas », souligne Josy Ann Dufour, adjointe exécutive et communications chez Tourisme Côte-Nord.

La participation de Tourisme Côte-Nord à divers salons touristiques au cours de la dernière année amène un son de cloche intéressant. « Plusieurs personnes nous ont dit avoir mis la Côte-Nord dans leur destination estivale. On s’attend à beaucoup de monde sur le territoire », ajoute Mme Dufour.

Le plus gros défi sera d’encourager les gens à se rendre plus loin vers l’est, jusqu’à Kegaska, ou à découvrir la Basse-Côte-Nord par le circuit Expédition 51.

Road trip

La Côte-Nord, véritable paradis pour les amateurs de road trip, offre une diversité de paysages et d’activités uniques qui attirent chaque année des milliers de visiteurs.

De Tadoussac à Kegaska, en passant par des endroits emblématiques comme Sacré-Cœur, Fermont, l’île d’Anticosti et Blanc-Sablon, les touristes peuvent s’attendre à découvrir des panoramas à couper le souffle et des expériences authentiques.

Cet été, plusieurs nouvelles attractions attendent les visiteurs avec le site traditionnel Kanapeut, Tourisme Pessamit, Shakutaim’u, la Ferme Ragnaruches, le nouveau circuit intérieur du mur-écran à Fermont, la réouverture du Centre national des naufrages de Baie-Trinité, qui était fermé depuis plusieurs années, et l’expédition en kayak avec Noryak Aventures.

Tourisme Côte-Nord intensifie également ses efforts de promotion avec plusieurs initiatives, dont le retour de la campagne avec Julie Bélanger pour une dernière année, la création de circuits et itinéraires thématiques, des concours estivaux, et la réintroduction de la populaire collection d’autocollants Côte-Nord.

Ces efforts visent à dynamiser et à développer le tourisme dans la région de manière innovante.

Collaborations

Afin de préparer au mieux la saison, des formations virtuelles ont été offertes aux entreprises locales pour optimiser leurs services. Un événement spécial s’est tenu à Baie-Comeau le 15 mai, réunissant les acteurs du secteur pour célébrer le lancement de la saison estivale.

« Nous sommes fébriles et confiants de lancer cette nouvelle saison estivale avec nos partenaires de l’industrie touristique. L’engouement est palpable autant auprès de nos futurs visiteurs que des entreprises et organisations touristiques nord-côtières. Nous nous souhaitons une magnifique saison touristique tout en rondeur et sans embûche cette année », déclare Joannie Francoeur Côté, directrice de Tourisme Côte-Nord.

Avec Sylvain Turcotte