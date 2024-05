Des orages surprennent sur la Côte-Nord

Les orages sont souvent associés à tort uniquement à la chaleur et l’humidité. Mais des éclairs peuvent être visibles même en hiver. Ce qui se passe en altitude peut cacher des surprises.

Le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin n’est pas surpris que la Côte-Nord ait connu un épisode d’orage tard en soirée le 20 mai. « Au Québec, selon les 20 dernières années à recueillir des données, la normale pour la province est d’environ 3585 impacts de foudre pour le mois d’avril », rapporte-t-il. « Cette année, nous sommes en dessous de la normale avec 2133 impacts de foudre ». Les données pour mai seront disponibles à la fin du mois.

Le spectacle d’éclairs qui s’est produit lundi entre 21 h 30 et 23 h à Sept-Îles a pu surprendre les citoyens. Pour résumer le phénomène, même s’il faisait frais au cours de la journée, le scénario était différent en altitude. Le météorologue explique que les éclairs c’est de la friction entre de petites billes de glace et des cristaux de glace. « Le frottement des particules solides, semblable à frotter un ballon sur ses cheveux qui cause de l’électricité statique génère une différence de potentiel à plus grande échelle », dit-il. « Si en altitude on a une situation qui peut forcer l’air à s’élever rapidement et qu’on génère cet endroit là où l’on peut séparer les charges (billes et cristaux), on n’a pas besoin de voir des températures extrêmement chaudes à la surface ou très humides ».

Jean-Philippe Bégin comprend que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe à la surface de la Terre puisque nous y vivons. « Mais peu importe ce qui se passe à la surface, il faut comprendre que tout ce qui se passe dans l’atmosphère c’est en trois dimensions et ça monte très très haut dans le ciel », dit-il. « Les conditions peuvent être propices plus élevé en altitude. Ça fait des orages qui sont juste basés plus haut ». Cela ne cause pas d’orages violents, mis à part la foudre.

Le météorologue prévient de ne pas banaliser les orages. Selon les statistiques, environ 10 personnes décèdent chaque année à cause de la foudre et entre 100 et 150 personnes sont blessées. « Ça peut être des blessures très graves et causer des séquelles à vie », dit-il. « Lorsqu’on entend le tonnerre, c’est qu’on est suffisamment proche pour se faire foudroyer ». Il est donc recommandé de s’abriter lors d’orages.