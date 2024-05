PANDA Manicouagan devient Synapse 360

Synapse 360, un changement de tête, mais sûrement pas de mission pour PANDA Manicouagan qui veut toujours soutenir les parents, enfants et intervenants ainsi que leur entourage touchés par le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome Gilles de la Tourette.

Le 15 mai, l’organisme situé à Baie-Comeau a dévoilé sa nouvelle image. Son nouveau logo représente le cerveau, qui est l’acteur central du TDAH et du SGT. Ses zones colorées symbolisent le point de rencontre et le safe-space qu’est l’organisme. Le cercle cible rappelle l’importance de garder ses objectifs en tête.

Elizabeth Blackburn, coordonnatrice de Synapse 360, explique que ce nouveau nom est venu naturellement.

« La synapse vient du cerveau et ça représente le point de rencontre quand je décide quelle voie je prends quand je fais un choix. Le 360 faisait du sens pour nous pour quand les gens viennent chez nous, ça a des impacts partout. On parle du travail, de l’école, de la maison, des amis, des relations amoureuses… Souvent ça a des impacts dans tous les côtés de la vie, donc on fait un 360. »

Elle ajoute également que l’organisme est très fébrile et heureux de cette refonte. « Nous avons devancé la date de lancement pour accueillir les gens dès maintenant, plutôt que durant l’été où nous n’aurions pas été en mesure de bien les recevoir. »

Pour Claudia Michaud-Tremblay, vice-présidente et trésorière du conseil d’administration, l’évolution de l’organisme ces dernières années a grandi avec l’arrivée d’Elizabeth.

« Il y avait encore la mentalité que PANDA était que pour les enfants et les jeunes. Alors c’était parfait pour continuer sur notre vague de lancement et pour le futur. On voit grand et on espère que ça va nous aider à aller toujours plus loin et développer encore plus d’aide pour les gens parce qu’on se rend compte que c’est de plus en plus présent et c’est précieux », souligne-t-elle.

Les services

Synapse 360 propose une gamme complète de services comme de l’information et de la sensibilisation avec des kiosques, ateliers informatifs, guides, site web et réseaux sociaux.

De nombreux outils sont à disposition ainsi que des prêts de jeux, trousses ou bacs, mais surtout de routines ou rappels visuels personnalisés.

Synapse 360 apporte soutien et répit à domicile ou répit en journée dans ses locaux. Les services sont assurés par une belle équipe d’éducatrices.

Le changement de nom est le fruit d’un travail collaboratif entre les membres de l’organisme, l’équipe et le conseil d’administration. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la MRC de la Manicouagan, dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants, et géré par Innovation et Développement Manicouagan.