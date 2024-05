Feu de forêt ǀ Des chercheurs se penchent sur les évacuations à Sept-Îles 

Des chercheurs de HEC Montréal sondent la population pour documenter l’évacuation de juin dernier, qui, en raison des feux de forêt, a touché plus de 5 000 personnes à Sept-Îles et Mani-utenam.

Évacués ou non, les citoyens de Sept-Îles sont invités à remplir un court sondage en ligne, accessible via le site Internet de la Ville de Sept-Îles ou par sa page Facebook. Trois villes de la province seront ainsi sondées. Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon sont les deux autres.

« L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs qui influencent le déroulement des évacuations et d’évaluer leurs impacts, en considérant le comportement des personnes évacuées et les particularités régionales », explique-t-on dans un communiqué.

En février, la chercheuse principale au projet, Joëlle Cormier, s’est rendue à Sept-Îles. Elle a rencontré les différents intervenants municipaux impliqués dans la gestion des mesures d’urgence.

« Elle souhaite maintenant sonder le public pour mieux comprendre les comportements lors d’évacuations, ce qui permettra de développer des plans d’évacuations adaptés aux réalités des régions québécoises », indique-t-on.

Le projet de recherche de HEC Montréal se traduira par la création de « modèles novateurs afin d’outiller les chercheurs et décideurs dans la gestion des feux de forêt ».

Il pourra aider les municipalités dans l’élaboration de plans d’évacuation en améliorant l’estimation des délais requis, en développant des stratégies spécifiques aux territoires et en préparant les populations à de futures évacuations.

Par ici pour répondre au sondage.