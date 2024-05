De Vivaldi à Metallica au concert annuel de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau

L’Orchestre à cordes de Baie-Comeau présentera son concert annuel sous le thème BaRock au Centre des arts de Baie-Comeau, le 25 mai dès 20 h.

Au cours de cette soirée, les spectateurs pourront voir et entendre plus d’une vingtaine de musiciens locaux interpréter un répertoire allant de Vivaldi à Metallica en passant par Coldplay et Jimi Hendrix.

Les billets sont au cout de 25 $, 22 $ pour les 60 ans et plus, 12,50 $ pour les 13 à 17 ans et gratuit pour les 12 ans et moins.

« Nous souhaitons vous voir en grand nombre pour vivre une soirée musicale unique et exceptionnelle », affirme Marie-Josée Biron, présidente du conseil d’administration de l’Orchestre à cordes et violoncelliste.