Une tournée de courts métrages s’arrête à Baie-Comeau

Du 21 mai au 6 juin, Plein(s) Écran(s) inaugure le Par-Court Plein(s) Écran(s), une tournée destinée à promouvoir le court métrage dans huit régions du Québec et à encourager les échanges entre le public et les créateurs locaux. Cette initiative met en lumière le talent régional en offrant des projections gratuites et des discussions avec des artistes.

Le septième arrêt de cette tournée de 3 000 kilomètres se déroulera sur la Côte-Nord, avec une projection gratuite de cinq courts métrages au Ciné-Centre Baie-Comeau, le 30 mai à 19 h. Après la projection, le réalisateur Simon Laganière et le comédien Stéphane Breton animeront une discussion autour du film Mimine, lauréat du prix du meilleur film régional à l’édition 2023 de Plein(s) Écran(s).

En plus de Mimine, la programmation estivale comprend Suzanne et Chantal de Rachel Graton, À mort le bikini! de Justine Gauthier, et Opération Carcajou de Nicolas Krief. Ces films seront présentés dans 10 villes à travers le Québec.

Lumière sur le talent local

Pour valoriser la création régionale, chaque étape de la tournée inclura des films réalisés par des cinéastes locaux. Sur la Côte-Nord, les courts métrages du Wapikoni seront mis à l’honneur avec Mitshishuss de Christopher Grégoire-Gabriel et La rencontre de Khali-Gwen Michel-Astamajo et Damien Mestokosho, film d’animation image par image ludique qui raconte l’arrivée de Jacques-Cartier en 1534.

Christopher Grégoire-Gabriel, originaire de Uashat mak Maniutenam, est un talentueux beatmaker et cinéaste assistant formateur pour Wapikoni mobile. Damien Mestokosho, né à Ekuanishit, est charpentier-menuisier et réalisateur, ayant réalisé son premier court métrage avec son enfant en 2017.

Appel au vote

Les spectateurs des 10 villes auront la possibilité de voter pour leur film préféré parmi la sélection principale, avec un prix du public doté d’une bourse de 500 $. Un prix coup de cœur Plein(s) Écran(s) sera également décerné au film régional ayant le plus touché l’équipe du Par-Court et les artistes invités, assorti d’une bourse de 500 $ et d’une diffusion sur les réseaux de Plein(s) Écran(s).