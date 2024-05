Centre des arts de Baie-Comeau : place aux derniers spectacles de la saison

Ce sont les trois artistes Dominique Fils-Aimé, Michelle Desrochers et Daniel Bélanger qui s’apprêtent à fouler le parquet du Centre des arts de Baie-Comeau pour conclure la saison hiver 2024.

Le 30 mai à 20 h, Dominique Fils-Aimé se produira sur la scène de l’Espace Alcoa pour présenter son nouvel album, Our Roots Run Deep. Après avoir exploré ses influences musicales afro-américaines, ce nouveau spectacle plus intime invite le public à découvrir les racines profondes de la chanteuse.

Elle partage avec eux son désir profond de se connecter à elle-même, à ses musiciens et à son public, avec l’intention de nous envelopper dans une expérience humaine et réconfortante.

La pétillante Michelle Desrochers clôturera le mois de mai le 31 mai à 20 h avec son tout premier spectacle solo Pelote. Ce spectacle, tricoté serré, est composé à 100 % d’humour décomplexé et réconfortant. Drôle et surprenant, il ressemble à une veste de laine confectionnée par une tante : il fait du bien, mais il pique un peu.

Enfin, le Centre des arts accueillera le grand Daniel Bélanger le samedi 1er juin à 20 h, où il présentera son 12e et plus récent album, Mercure en mai. Malgré l’enthousiasme certain pour cet artiste de renom, le Centre des arts annonce qu’il reste plus de 200 billets disponibles au balcon.

La tournée Mercure en mai offre l’occasion de découvrir cet album tout en profitant de nombreux succès de cet artiste incontournable.