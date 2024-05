Transport de pièces d’éoliennes le 27 mai sur la route 138 à Port-Cartier

La circulation pourrait être affectée le 27 en matinée, sur la route 138 entre Port-Cartier et Rivière-Pentecôte. C’est que s’amorcera le transport des pièces et composantes du projet Apuiat vers le chantier.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable précise que ce transport hors normes, avec escorte routière, pourrait provoquer un ralentissement de la circulation.

L’opération se déroulera entre 4 h et 9 h 30, à partir de l’intersection du boulevard du Portage des Mousses (Port-Cartier) jusqu’à la rue du Moulin, aussi nommé le chemin du lac Pentecôte (Pentecôte).

Il est à noter que ces transports peuvent être modifiés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

La plupart des transports auront lieu du lundi au samedi de 4h00 à 17h00. Les pièces les plus complexes à transporter, notamment en raison de leurs dimensions, seront manutentionnées entre 4h00 et 6h00 afin de s’arrimer avec la circulation de la route 138 et garantir un déroulement efficace et sécuritaire des opérations.

Le projet éolien Apuiat comprendra 34 éoliennes. Les pièces sont actuellement situées sur les terrains de Rémabec à Port-Cartier. Elles sont arrivées par navire au quai municipal de Port-Cartier.