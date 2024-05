Accent Meubles repart à zéro avec Frederik Houde

Depuis le 1er décembre 2023, Frederik Houde est le nouveau propriétaire d’Accent Meubles à Baie-Comeau. Arrivé en mai de la même année, M. Houde a rapidement mis en œuvre des changements significatifs pour revitaliser le magasin.

« Le magasin a subi beaucoup de changements. Depuis l’acquisition, on a rechangé la ligne de produits, on a rénové et changé le décor. On a de nouveaux produits qui s’ajoutent au magasin, et de la décoration aussi », souligne le nouveau propriétaire.

Avant l’acquisition, l’avenir d’Accent Meubles était incertain, et une fermeture avait même était envisagée en avril 2023.

« Localement, c’était un besoin que ça reste ouvert. Quand j’ai entendu parler de ça, j’ai décidé de rentrer là-dedans et d’offrir de l’emploi, car il y avait eu des pertes. Avant, il y avait trois employés, et maintenant, je suis rendu avec une équipe de huit », déclare M. Houde.

Cette décision a non seulement permis de maintenir le magasin ouvert, mais aussi de créer des emplois, renforçant ainsi l’économie locale de la ville.

Frederik Houde ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit déjà des expansions pour 2024. « En 2024, on va regarder pour agrandir le magasin et avoir une plus grande superficie. Autrement dit, être sur deux étages de haut. » Ces projets d’agrandissement visent à offrir une expérience d’achat optimisée pour les clients.

Des produits de qualité

Accent Meubles se distingue également par son engagement envers les produits de qualité et québécois. « On a beaucoup de produits québécois et on met un point fort là-dessus pour encourager les produits de qualité. On a un gros inventaire et on essaie de monter une plus grosse mise en place pour qu’il n’y ait pas d’attente ou qu’elle soit au minimum, et avoir les gammes complètes en stock. »

En plus de cela, le magasin va mettre en place, au courant de 2024, un nouveau département de tables Amisco, permettant une personnalisation complète des ensembles de cuisine, une nouvelle offre unique pour le magasin baie-comois.

Des nouveaux services

De nouveaux services viennent enrichir l’offre d’Accent Meubles. « Présentement, au cours de 2024, on va offrir le service de réparation attitré à notre clientèle. Pour la clientèle, le service va se faire en magasin, et j’ai un technicien qui se déplacera pour les réparations de Baie-Comeau jusqu’à Sept-Îles », confie le gérant.

Il ajoute également que l’entreprise « livre 5 jours par semaine, et c’est gratuit. C’est tout un défi dans lequel je voulais me lancer, pour l’économie et pour le besoin des produits. C’est un besoin client et on a vraiment de bons produits ».

Frederick Houde souligne l’importance de répondre aux besoins des clients localement, en ajoutant des innovations telles qu’un téléviseur libre-service permettant aux clients de feuilleter les produits en ligne de manière indépendante en magasin. Une vision claire et une volonté d’améliorer continuellement l’expérience client sur place.

Un magasin engagé

Le magasin de meubles s’engage également auprès de la communauté. Récemment, il a offert un ensemble de chambre complet à une famille démunie.

« On s’implique avec les familles dans le besoin, et avec la Maison des femmes (de Baie-Comeau) notamment à qui on a donné un set de chambre complet. Et on essaie de redonner beaucoup aux gens dans le besoin, on aide le plus qu’on peut dans notre ville », assure le propriétaire.

Cette générosité montre l’engagement profond de Frederik Houde et d’Accent Meubles envers le bien-être de la communauté locale.