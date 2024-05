Des livres pour une bonne cause

Léanne Gallant de Baie-Comeau est atteinte de la neurofibromatose, une maladie génétique qui provoque divers types de tumeurs bénignes ou malignes. Comme le mois de mai est le mois de sensibilisation à cette maladie, sa maman Émilie Carrier fait des pieds et des mains pour amasser des fonds pour la recherche.

Elle a commencé par la vente de billets pour gagner un lot de 18 livres qui lui ont été donnés par différents auteurs québécois, touchés par la cause. Ces romans sont d’une valeur de 400 $ et le tirage se tiendra le 10 juin. Il est donc toujours possible de participer à cette collecte de fonds organisée par une famille d’ici en contacter Mme Carrier sur les réseaux sociaux.

Pour l’instant, la campagne de financement a rapporté 1 300 $ et la mère de Léanne, âgée de 11 ans, voudrait atteindre le plateau du 2 000 $.

Tous les profits seront remis à l’Association de la neurofibromatose du Québec. « La recherche sur la neurofibromatose a fait d’importants progrès au cours des dernières années. Plusieurs études sur la neurofibromatose sont en cours au Québec et ailleurs dans le monde », écrit l’Association sur son site Web.