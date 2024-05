Huit produits pour un road trip gourmand sur la Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord et la Table bioalimentaire Côte-Nord lancent leur troisième Road Trip Gourmand juste à temps pour la saison touristique. Celui-ci met en vedette huit produits d’entreprises nord-côtières qui donnent l’eau à la bouche.

Visite de fermes maraîchères et maricoles, cueillette de petits fruits et champignons de la forêt boréale, virée de microbrasseries et distilleries locales, immersion autochtone (pêche, préparation du saumon fumé) et découverte d’excellentes tables mettant en valeur les produits régionaux, voici ce que propose le Road Trip Gourmand.

Cette année, on y retrouve quatre entreprises de la Manicouagan et quatre de Sept-Rivières.

À Baie-Comeau, sur la route des découvertes agroalimentaires, il y a la Ferme Manicouagan et son sirop de camerises, Champinord avec ses shiitakés et pleurotes en poudre, le Manoir du Café et son café signature ainsi que la Distillerie Vent du Nord et sa limonade SAUVAGE églantier & sumac.

En roulant vers l’est, à Port-Cartier, on peut s’arrêter chez Les Fleurs du Malt et se procurer ses mélanges à crêpes nature et aux bleuets sauvages ainsi qu’à la Chocolaterie Cartier pour sa barre Dak Lak chocolat du Vietnam 62 %.

Le Road Trip Gourmand transporte aussi jusqu’à Sept-Îles à la Poissonnerie Fortier pour goûter aux cretons de morue. Le petit jardin du nord, quant à lui, propose une nouveauté qui vient tout juste de voir le jour, la sauce Ça l’airelle a pique.

Devenir une référence

Grâce à sa popularité acquise depuis les deux dernières années, Tourisme Côte-Nord mise sur le projet Le Road Trip Gourmand pour devenir « la » référence en termes d’agrotourisme en région.

Une nouvelle interface a donc été créée sur le site web afin d’informer davantage les vacanciers sur l’offre agroalimentaire et gastronomique disponible sur la Côte-Nord : circuits thématiques, liste des restaurants, cafés et bistros, des chocolateries et confiseries, des poissonneries et fumoirs, des épiceries, marchés d’alimentation et publics, des fermes, etc.