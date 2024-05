Le succès de l’exposition Hommage à l’objet se transforme en encan virtuel

Après le succès de l’exposition Hommage à l’objet – Ceci n’est pas une brocante, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan met en ligne un encan virtuel au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan.

La population est invitée à acquérir certains des articles exposés à La Vitrine du Centre Manicouagan par le biais de la plateforme encanpro.ca, du 31 mai au 9 juin.

L’exposition Hommage à l’objet a dépassé toutes les attentes en inspirant et ravivant les souvenirs de ses visiteurs. Forts de cet engouement, les organisateurs ont décidé de prolonger la durée de l’exposition jusqu’au 14 juin, pour le plus grand plaisir des amateurs d’art et de curiosités.

C’est par ailleurs afin de maintenir ce rayonnement que la Régie met aux enchères divers objets au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. L’encan sera accessible au public dès le 31 mai à 7 h.

Les intéressés auront jusqu’au 9 juin à 21 h pour obtenir leur coup de cœur en effectuant la meilleure offre. Seuls les objets présentés sur la plateforme seront mis à l’encan.

La Régie tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué au succès de l’exposition. En particulier les étudiantes et étudiants en Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau et leur enseignante Marie-Claude Dubé qui, dans le cadre du cours de Création et scénographie, ont su mettre en relation les multiples objets et en construire une histoire.