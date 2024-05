« Soyez la mode » pour la Journée du vêtement récupéré

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan s’apprête à célébrer la quatrième édition de la Journée du vêtement récupéré le 1er juin. Intitulé Soyez la mode, cet événement annuel vise à sensibiliser le public à la surconsommation et aux impacts environnementaux de l’industrie textile.

Pour marquer cette journée, la Régie propose à la population de se procurer un triangle de jeans dans plusieurs points de vente, notamment au magasin de réemploi Phase 2, à la bibliothèque Alice-Lane, et au Dépannage de l’Anse.

Les citoyens sont encouragés à rendre public leur engagement via un concours sur la page Facebook de la Régie, du 30 mai au 2 juin inclusivement.

Sous la thématique “Soyez la mode”, la Régie mettra en avant divers looks créés à partir de vêtements de seconde main du Dépannage de l’Anse, démontrant qu’il est possible de s’habiller de manière stylée et responsable. De plus, la friperie exposera du 29 au 31 mai des vêtements transformés par deux jeunes artistes de la Côte-Nord, redonnant vie à des pièces existantes.

Puis, en partenariat avec La Maison des Familles de Baie-Comeau, un atelier de confection de créations à partir de jeans récupérés se tiendra le 5 juin. Cet atelier offrira aux participants l’opportunité de s’initier à la création de vêtements uniques et durables.

Rappelons que l’industrie du textile est l’une des plus polluantes au monde après celle du pétrole. Ses émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 1,2 milliard de tonnes équivalent CO2, dépassant l’impact combiné du transport aérien et maritime à l’échelle mondiale.

Selon RECYC-QUÉBEC, plus de 12 kg de vêtements par personne sont jetés chaque année au Québec, en excluant les rejets des centres de tri, les dons et les exportations, dont beaucoup finissent à l’enfouissement.