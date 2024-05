Le Grand Rappel des St-Jean Baba de 1973 et 1974

En hommage aux St-Jean Baba des années 1973 et 1974, une soirée de retrouvailles spéciale sera organisée le 23 juin à 17 h dans la salle Jourdain de la Cathédrale de Baie-Comeau. L’événement promet de raviver l’esprit et l’effervescence de l’époque.

Les nuits de la St-Jean de 1973 et 1974 à la Cathédrale de Hauterive restent gravées dans les mémoires.

Ces événements marquants ont attiré 1 550 spectateurs chaque fois, mobilisé plus de 50 artistes et bénévoles, produit un disque vinyle double, un long métrage documentaire et une retransmission en direct à la radio.

Pour les artistes locaux, ce fut une opportunité unique de s’affirmer comme créateurs et de se démarquer sur la scène culturelle.

Jusqu’alors confinés aux sous-sols humides et aux gymnases d’école, les artistes de la Côte-Nord ont saisi cette chance pour proclamer que la pratique des arts de la scène était bien plus qu’un simple loisir : c’était une véritable vocation, une manière d’être.

À travers ces nuits mémorables, ils ont célébré la Fête nationale et mis en lumière leur attachement profond à la Côte-Nord et à la Manicouagan.

Pour cette soirée hommage, un beau programme est en préparation.

Vous pourrez assister à la projection du long métrage documentaire 2 pouces en haut d’la carte, à une exposition de photos souvenirs et d’artefacts, avec l’animation par Alain Aubé en présence des artistes et artisans du projet.

Un souper pizza et service de bar à prix abordables ainsi que plusieurs surprises inédites seront également de convenance pour cette soirée hommage qui promet d’être une célébration chaleureuse et émotive, rappelant l’impact durable que ces événements ont eu sur la communauté artistique locale.