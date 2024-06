Les écrits de 13 élèves de l’école Serge-Bouchard publiés dans un recueil

Sur la photo, on aperçoit les auteurs, Florence Girard, Marilou Davidson, Amélia Dechamplain (coéditrice), Félix Robichaud, Félix Thériault, Maurane Côté-Harel, Sarah-Ève Caron et Félix Picard Copeau en compagnie de l’enseignant François Bouchard et de la directrice adjointe, Julie Perron. Absents sur la photo : Alex Thériault, Anaïs Dufour et Rose Hains. Photo courtoisie