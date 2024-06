Le Cégep de Baie-Comeau rend hommage à son personnel nouvellement retraité

Le Cégep de Baie-Comeau a organisé une soirée spéciale le 30 mai pour honorer les membres de son personnel récemment retraité ou sur le point de l’être. Cet événement a permis de célébrer la fin de carrière d’une dizaine d’employés, dont les contributions ont marqué le succès et la vitalité de l’établissement, et laisseront une trace dans l’histoire du Cégep.

La soirée hommage au personnel retraité, organisée pour la première fois sous une nouvelle formule, a célébré les départs à la retraite des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. L’événement s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, rassemblant collègues, familles et membres du conseil d’administration du Cégep.

Manon Couturier, directrice générale, et Myreille Lalancette, présidente du conseil d’administration, ont tenu des discours au début de l’activité soulignant l’engagement et la contribution de chaque employé.

« Au fil des années, vous avez été bien plus que de simples collègues. Par vos gestes, votre présence, votre dynamisme, votre clairvoyance et vos expertises inestimables, votre contribution est maintenant burinée dans l’histoire de notre Cégep. Alors que vous vous lancez dans ce nouveau chapitre passionnant de la vie, nous vous souhaitons tout le bonheur et la santé pour en profiter et réaliser vos rêves les plus fous! Au nom de toutes et de tous, nous vous disons au revoir avec un mélange de tristesse et de joie, sachant que votre héritage perdurera en nos murs », a exprimé Mme Couturier, lors de son allocution.

« Sans votre engagement et sans votre dévouement, le Cégep de Baie-Comeau ne serait pas la maison d’enseignement qu’elle est devenue au fil des années. Au nom de mes collègues du conseil d’administration, je tiens sincèrement à vous en remercier », a renchéri Myreille Lalancette.

Les personnes honorées lors de cette soirée ont reçu un hommage personnalisé, agrémenté de témoignages émouvants de collègues marquants dans leur parcours professionnel, ainsi qu’un cadeau symbolisant leur carrière au Cégep. Ainsi, en fin de soirée, les convives ont pu partager souvenirs et anecdotes.