Trouvez votre ticket d’or pour découvrir la Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord et le Manoir du Café ont lancé un concours estival unique en son genre, inspiré par le célèbre concept du ticket d’or du roman Charlie et la Chocolaterie. Depuis le 2 juin, 25 tickets d’or ont été insérés au hasard dans 2 500 sacs de café Expé 138 du Manoir du Café.

Chaque ticket d’or permettra à son détenteur de découvrir une activité sur la Côte-Nord, allant d’excursions en nature à des séjours relaxants, ou de profiter d’un bon d’achat à dépenser dans une entreprise régionale participante.

De la Côte-Nord à Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Québec, les fameux sacs seront en vente dans divers endroits ainsi que sur la boutique en ligne du Manoir du Café.

Une collaboration pour faire rayonner la Côte-Nord et ses entreprises

Ce concours est le fruit d’une collaboration fructueuse entre Tourisme Côte-Nord et le Manoir du Café, visant à promouvoir la beauté et la richesse de la région.

Cette action commune offre une visibilité accrue aux entreprises locales, à la fois aux niveaux régional et provincial, et met en lumière la diversité des expériences et des produits disponibles sur le territoire nord-côtier.