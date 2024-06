DPJ Côte-Nord ǀ Pression énorme sur les intervenantes

À Sept-Îles, près de 50 % de l’équipe qui s’occupe de faire les suivis psychosociaux auprès des enfants en famille d’accueil et des familles biologiques est absente, ce qui laisse une énorme pression sur les épaules des intervenantes toujours en place, met en lumière le syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

À Baie-Comeau, on est autour de 64 % des effectifs en place, selon des chiffres fournis par le syndicat. Il faut dire que ces données peuvent changer rapidement, mais on constate « une instabilité dans les équipes de l’application des mesures », affirme Kevin Newbury, représentant national pour la Côte-Nord, à l’APTS.

« Surcharge, stress, délais légaux, signalement code 1 et code 2, etc. Les services sont probablement actuellement donnés au minimum, ce qui impacte assurément la présence dans les familles d’accueil, dans les milieux de vie. Pendant ce temps, les listes d’attente augmentent et la roue tourne ! », dit-il.

Les intervenantes que représente l’APTS sont « extrêmement inquiètes » de la situation.

« Le fantôme de Granby est toujours présent dans leur esprit », fait savoir M. Newbury. « Il s’agit du pire cauchemar pour ces intervenantes, qui jour après jour, tentent tant bien que mal de protéger les enfants vulnérables de notre région. »

Cette « épée de Damoclès pèse énormément au-dessus de leur tête », affirme le syndicat. « Ce n’est pas pour rien que le taux d’assurance-salaire a toujours été un des plus haut, sinon le plus haut tous secteurs confondus au sein des CISSS/CIUSSS. Évidemment, si le pire devait survenir, ce sont malheureusement elles [les intervenantes] que l’on pointe. Jamais le gouvernement ne le serait, et pourtant, ce sont ses décisions, actuellement, qui mettent en péril nos enfants », a dénoncé le représentant national pour la Côte-Nord.

Recrutement actif

De son côté, le CISSS de la Côte-Nord affirmait au Journal en date du 30 mai que « la majorité des ressources provenant des agences sont reconfirmées à la DPJ ».

Il s’agit d’intervenants à l’application des mesures et le CISSS assurait être en « recrutement actif » pour « les quelques ressources n’ayant pas été confirmées. »

« Les ordonnances touchant les contacts supervisés sont toutes respectées. Nous avons également des aides sociales (étudiants en travail social, criminologie, psychoéducation) qui se joignent à nous pour la période estivale et qui soutiendront le travail des professionnels », a précisé par courriel Jean-Christophe Beaulieu, porte-parole du CISSS Côte-Nord.

De plus, comme l’APTS, le CISSS souligne que le secteur qui assure le soutien aux familles d’accueil n’est pas touché, puisque la main-d’œuvre indépendante n’est pas utilisée dans ce service.