Les enjeux démographiques freineront la croissance économique de la Côte-Nord

Une étude économique de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec affirme que les enjeux démographiques de ces régions freineront les possibilités de croissance de la production.

L’étude menée par des économistes de Desjardins a été publiée mercredi. En 2023, l’augmentation vigoureuse de l’emploi et des investissements a fait en sorte que la croissance du PIB nominal de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (6,8 %) a surpassé celle de l’ensemble de la province (3,4 %).

Or, on prévient que cela ne risque pas de se produire en 2024 et 2025, en raison des enjeux démographiques. On s’attend plutôt à une variation de respectivement 2,6 % et 2,4 %, soit moins que pour l’ensemble du Québec.

La démographie est un enjeu présent depuis plusieurs années sur la Côte-Nord.

« La Côte‑Nord est la seule région du Québec à ne pas avoir connu une augmentation de sa population en 2023, freinant ainsi le potentiel de croissance de la région », souligne l’étude. « La bonne nouvelle est que la tendance semble s’améliorer. L’Institut de la statistique du Québec estime même que la Côte‑Nord se rapproche d’un contexte démographique favorable », poursuit-on.

Également sur une note plus positive, on met en lumière la forte progression de l’industrie minière. « La Côte‑Nord en bénéficiera tout particulièrement grâce à son minerai de fer », peut-on lire.

L’expédition de minerai de fer a d’ailleurs permis au port de Sept-Îles de rester le numéro un au Québec en termes de volume ainsi que deuxième au Canada en 2023. Le minerai de haute qualité a aussi été ajouté à la liste de minéraux critiques et stratégiques du gouvernement du Québec en 2024, ce qui renforce sa demande dans la province, selon l’étude.

Manque de travailleurs

Or, le manque de travailleurs dans le secteur minier est un défi important pour la région. Le taux de chômage sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec était l’un des plus bas de la province en 2023.

« L’Institut national des mines du Québec estime que le nombre d’emplois dans l’industrie continuera d’augmenter d’ici 2028, en particulier dans les deux régions nordiques. Il s’agit d’une situation préoccupante compte tenu des importants défis démographiques dans le Nord‑du‑Québec et sur la Côte‑Nord », explique-t-on.

La Côte-Nord et le Nord-du-Québec souhaitent attirer de nouveaux projets industriels pour revitaliser le territoire.

C’est d’ailleurs ce que vise le Plan d’action nordique 2023-2028, pour lequel 45 nouvelles actions sont proposées.

« Un des points soulevés par ce plan est l’importance d’augmenter l’offre de logements sur le territoire pour ainsi favoriser une meilleure attraction et rétention de la main-d’œuvre », affirme l’étude. « Le manque de logements dans plusieurs villes de la région empêche les travailleurs potentiels de s’y installer. »

Le fait que certaines grandes entreprises achètent des unités pour loger leurs travailleurs vient amplifier cette crise, car les logements ne sont occupés que quelques jours par mois.

« La crise du logement a toutefois poussé plusieurs municipalités et organismes à promouvoir des projets résidentiels et les bienfaits devraient apparaître dans les prochaines années », indique-t-on.