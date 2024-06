Un combattant-auxiliaire de Sept-Îles suit les traces de son grand-père

On s’en souvient encore. Les feux de forêt au Québec ont marqué l’été 2023. Ce fut aussi l’étincelle pour le Septilien, Jérémy Petitpas. Il a trouvé sa vocation, celle de combattant-auxiliaire auprès de la SOPFEU. Il veut suivre les traces de son défunt grand-père, André Petitpas.

L’été 2023 a permis à Jérémy Petitpas de constater pourquoi travailler à la SOPFEU aura été une passion pour son grand-père.

« Il a fait ça toute sa vie, durant plus de 30 ans. Il était chef de lutte stade 2 », mentionne-t-il.

Il y a un an, l’homme qui a eu 21 ans en avril répondait à l’appel de la SOPFEU, à la recherche de renfort. Il a suivi la formation de combattants en accéléré. Il n’a pas été retenu au départ. Son tour est venu quand la personne responsable de la base de Baie-Comeau a su qu’il était le petit-fils d’André Petitpas.

Jérémy Petitpas a fait quelques attaques initiales, lors de l’été 2023.

Sa première a été dans le secteur de Micoua au nord de Baie-Comeau. Il y avait déjà beaucoup d’hectares brûlés. Il adorait se rendre sur les lieux en hélicoptère, emballé par la vue.

« Tu entres dans le feu et les gars disent, let’s go, on éteint ça », exprime-t-il. Les combattants sont toujours à la recherche des points chauds, lors des incendies en forêt.

Jérémy Petitpas adore l’esprit qui règne entre eux. « Tout le monde est bon. Il y a du respect plus que d’autres choses. »

Il aime le côté physique de ce travail. « Et tu n’as pas le choix d’avoir aussi toute ta tête pour travailler », précise-t-il.

Ce qui l’anime, c’est qu’il ne sait jamais où il se retrouvera le matin, quand il est à la base. « C’est ce qui m’allume. Il y a toujours un suspense. Tu ne sais jamais ce que tu auras à faire. Tu dois toujours être prêt à partir, avec ta chienne (vêtement de travail) sur le dos. »

Qu’est-ce que tu retiens de l’été 2023 et des feux de forêt ?

« Nous étions en plein dedans et on savait ce qui se passait. On est un peu des héros. On va au front. Ça me fait un peu penser à l’armée, mais nous, on est des combattants du feu », répond-il.

Sur les traces

Jérémy Petitpas veut gravir les échelons. Sur la voie de terminer son secondaire 5 aux adultes dans un an, il aspire devenir pompier forestier. « Le but, c’est de finir mon secondaire 5 (critère pour devenir pompier forestier). Je vais repostuler jusqu’à ce que j’aille le poste. J’ai pogné la piqure », assure-t-il. « Je veux en apprendre encore plus et monter comme mon grand-père. Il a souvent été dans les airs. »

Contrairement aux combattants, les pompiers forestiers peuvent être déployés partout dans le monde. « Je suis encore jeune. Ce sont des opportunités de voyager, être logé et nourri, et surtout de faire ma passion. »

S’il a cherché sa voie durant quelques années, Jérémy Petitpas l’aura trouvé à l’été 2023. Ça lui fait chaud au cœur, aussi, quand de ses collègues lui parlent de son grand-père. « Il serait fier de moi, de voir que je suis ses traces, que j’ai trouvé ma vocation. »

L’homme de 21 ans n’attend que le téléphone pour se rendre à la base de Baie-Comeau et aller de nouveau au front.

Jérénmy Petitpas, dans son élément, à bord de l’hélicoptère, à la recherche des points chauds des feux de forêt. Photo courtoisie

Jérémy Petitpas (à droite) en compagnie de son collègue de travail et ami, Gabriel Gagné. Photo courtoisie