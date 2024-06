Pour débuter sa journée de repêchage, le Drakkar a commencé par un échange et mis la main sur l’attaquant Jérémy Leroux et le choix numéro 38 des Saguenéens en échange de Félix Gagnon et du choix 56.

Ensuite, les premières sélections du repêchage 2024 pour le Drakkar est l’attaquant Zakary Savoie et le défenseur Aaron Murphy.

Le repêchage 2024 se déroule toute la journée et plusieurs autres acquisitions sont à venir.