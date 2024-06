Athlétisme | Bannière historique pour la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire

Les élèves-athlètes nord-côtiers ont brillé au Championnat provincial scolaire d’athlétisme du RSEQ qui avait lieu cette fin de semaine à Saguenay. Non seulement ils ont remporté 18 médailles, mais ils ont surtout décroché une première bannière pour la Côte-Nord.

Les performances des porte-couleurs dans le benjamin masculin lui ont permis d’être sacrés champions provinciaux dans leur catégorie.

Le décompte de médailles pour les jeunes de cette catégorie est de neuf.

Mickael McKenzie de l’école Manikanetish de Uashat a contribué à près de la moitié de cette récolte.

Il est d’ailleurs devenu le deuxième athlète de l’histoire de la Côte-Nord, au Championnat provincial scolaire d’athlétisme du RSEQ, à gagner quatre médailles lors de la même compétition.

Le dernier à avoir réalisé pareil exploit était le Baie-Comois Mathieu Lord, en 1998.

Mickael McKenzie a pris place sur le podium lors de ses trois épreuves individuelles, avec l’or au 800 m et l’argent au 150 m et au saut en hauteur

Il a fait partie du relais 4×100 m qui a terminé deuxième. Liam Lemay, Loevan Nguene et Jayke Harrisson étaient de la course avec lui.

D’ailleurs, pour son 800 m, il s’est approché à 2,5 secondes du record provincial RSEQ dans le benjamin.

Liste des médaillés de la Côte-Nord

Championnat provincial scolaire d’athlétisme 2024 – RSEQ

Benjamin masculin

Mickael McKenzie (École Manikanetish, Uashat) : 800 m : OR/ 150 m : ARGENT / Saut en hauteur : ARGENT

Loevan Nguene (École secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau) : 80 m course : OR / Saut en longueur : ARGENT

Olivier Tremblay (Poly des Rivières, Forestville) : Lancer du poids : OR

Maverick Shattler-Maurice (CSS du Littoral, Basse-Côte-Nord) : Lancer du disque : ARGENT

Cameron Osborne (CSS du Littoral, Basse-Côte-Nord) : Lancer du disque : BRONZE

Relais 4×100 – Mickael Mckenzie, Liam Lemay (CSS du Littoral), Jayke Harrisson (Poly des Baies), Loevan Nguene : ARGENT

Benjamin féminin

Lily-Rose Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier) : 800 m marche : OR

Danielle Bolger (CSS du Littoral, Basse-Côte-Nord) : 800 m marche : BRONZE

Cadet masculin

Nathaniel Tremblay (Poly des Baies, Baie-Comeau) : Lancer du disque : ARGENT

Sawyer Boland-Young (CSS du Littoral) : Lancer du disque : BRONZE

Samuel Tremblay (Poly des Baies, Baie-Comeau) : Triple saut : BRONZE

Cadet féminin

Sidnie Driscoll (CSS du Littoral) : Lancer du poids : ARGENT

Juvénile masculin

Cayden Anderson (CSS du Littoral) : 3 000 m marche : ARGENT

Evan Campeau (CSS du Littoral) : Lancer du poids : BRONZE

Juvénile féminin

Naomie Fequet (CSS du Littoral) : 3 000 m marche : OR

Mickael Mckenzie avec au cou les médailles de ses trois épreuves individuelles. Photo courtoisie