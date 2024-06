Un Baie-Comois attaqué par un ours dans le secteur Marquette

Dany Jean, résident de Baie-Comeau, a eu toute une frousse le 8 juin. Alors qu’il récoltait de l’écorce en forêt, un ours s’en est pris à lui et il en perdra peut-être son oreille.

Aujourd’hui, l’homme veut sensibiliser la population. « Je ne voudrais pas qu’il arrive la même chose à quelqu’un et surtout pas à un enfant », fait-il savoir au journal Le Manic.

L’incident s’est produit derrière Fleuriste Line Déco, dans le secteur Marquette, « entre les deux tours », précise M. Jean. « Ça faisait trois fois que je voyais l’ours, mais cette fois-là il s’est approché très vite de moi », raconte-t-il.

Le Baie-Comois a grimpé dans un arbre pour tenter de fuir l’animal agressif. Avec ses griffes, l’ours a réussi à le rattraper et à le faire tomber.

« Il m’a grafigné l’oreille, les bras et il s’est sauvé », se remémore celui qui s’est retrouvé au sol le visage ensanglanté.

À l’hôpital de Baie-Comeau, on a dû l’opérer pour éviter qu’il perde son oreille et l’audition. « On ne sait pas encore si je vais la perdre », témoigne Dany Jean, qui n’entend plus rien de l’oreille attaquée par l’ours.

Selon le blessé, l’animal était assez jeune. « On aurait dit un jeune d’un an et demi. Soit que sa mère est morte ou qu’elle l’a abandonné, mais il était seul », croit-il.

La prudence est donc de mise dans ce secteur de Baie-Comeau.

Comportements à adopter

Selon Parcs Canada, voici comment agir lors d’une rencontre avec un ours au comportement défensif.