Le CRÉAM expose à la Vitrine

Le groupe de soutien et d’entraide le CRÉAM de Baie-Comeau présente l’exposition L’ART de se rétablir, qui débute le 21 juin et se poursuit jusqu’au 20 août à la Vitrine du Centre Manicouagan. Elle met en avant les œuvres créées par les membres du groupe, des créations qui ont joué un rôle crucial dans leur processus de rétablissement.

À l’image de ses membres et de l’organisme qu’est le CRÉAM, cette exposition sera évolutive, ce qui implique des ajouts et des modifications tout au long des deux mois afin de la rendre vivante et dynamique.

Quatre activités artistiques interactives avec le public sont prévues, permettant aux visiteurs de participer activement à l’exposition.

Le 4 juillet, de 18 h à 19 h 30, les membres du public présents seront invités à écrire leurs ressentis sur l’exposition sur des bandes de papier.

Le 18 juillet, une séance de création collective de poèmes de type cadavre exquis sera organisée.

Le 1er août, les visiteurs pourront dessiner ou griffonner sur des carrés de carton pour créer une mosaïque collective. Les œuvres réalisées seront intégrées dans l’exposition.

Le 15 août, une rencontre avec quelques artistes du CRÉAM permettra au public de partager ses vœux pour les membres et l’organisme dans un livre de souhaits, autour de conversations enrichissantes et moût de pomme.

L’exposition L’ART de se rétablir fera découvrir l’importance du processus créatif, afin d’atteindre son équilibre et son rétablissement. Elle s’inspire de ces artistes qui, malgré leur maladie et leur parcours sinueux, n’ont jamais cessé de progresser pour atteindre leur équilibre de vie.

« Peinture, dessin, écriture, tous les médiums sont bons pour exprimer son ressenti et prendre soin de son moment présent à travers l’art », affirme le coordonnateur du CRÉAM, Fabrice Labrie, par voie de communiqué.

Rappelons que le CRÉAM est un milieu de vie, de soutien et d’entraide pour les personnes adultes qui vivent avec des problèmes de santé mentale et/ou émotionnelle temporaire.