Un réveillon de Noël pour les personnes seules

Le hasard fait parfois bien les choses. À preuve, grâce à un concours de circonstances, des personnes et des familles seules à Noël pourront se réunir avec d’autres pour passer le réveillon du 24 décembre ensemble.

Ce moment de fraternité se déroulera à la salle Gilles Michaud de l’église Saint-Nom-de-Marie, à Baie-Comeau, après la messe de 21 h, donc autour de 22 h.

Les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place au secrétariat de la paroisse La Nativité-de-Jésus d’ici le 20 décembre en composant le 418 296-5578.

« On ignore combien de personnes on va avoir », souligne Denise St-Pierre, porte-parole du comité organisateur. La promotion de cette nouvelle activité a été notamment faite auprès de l’Unité Domrémy, de Centraide et du Comptoir alimentaire L’Escale.

Bougie d’allumage

Comme l’explique Mme St-Pierre, à l’emploi du diocèse de Baie-Comeau, l’idée d’offrir un tel réveillon émane de la journée de la guignolée des médias du 5 décembre.

« Lors de la journée de la guignolée à Baie-Comeau, on a décidé de donner du temps à la guignolée et au Comptoir alimentaire L’Escale. J’étais au comptoir et la responsable, Mme Côté, m’a dit : « On a des demandes pour un réveillon de Noël, mais on n’a rien à offrir. »

Ces propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’une sourde. De retour au travail, Denise St-Pierre a évoqué l’idée d’organiser un rassemblement pour les personnes et les familles seules. Diacre permanent et membre de la paroisse La Nativité-de-Jésus, Alain Jourdain est de ceux qui ont rapidement manifesté leur intérêt.

Finalement, le bouche-à-oreille a fait son œuvre et une dizaine de personnes forment aujourd’hui le comité organisateur. « Ça nous a comme réveillés. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte », se réjouit Mme St-Pierre.

Même les commanditaires sollicités embarquent rapidement dans le projet. Dans les faits, c’est comme s’il ne manquait qu’une étincelle pour allumer tout ce beau monde. « C’est drôle parce qu’on vient juste de sortir l’idée », laisse tomber la porte-parole.

Qui dit réveillon, dit victuailles et musique pour les personnes rassemblées. Si les gens sont invités à s’inscrire, c’est pour une question de planification. Mais, comme l’admet Denise St-Pierre, dans l’éventualité où des personnes ou des familles seules se présenteraient à la porte le soir du 24 sans s’être inscrites au préalable, elles seront invitées se joindre au groupe.