Hilton veut construire un hôtel à Baie-Comeau

La chaîne hôtelière Hilton envisage s’installer à Baie-Comeau sur un terrain situé près de l’intersection du boulevard Pierre-Ouellet et des rues Charles-Normand et Clément-Lavoie, terrain vacant depuis l’abandon en 2016 d’un autre projet hôtelier, celui du groupe Canalta.

La nouvelle est tombée en séance du conseil municipal le 16 décembre, lors des discussions entourant une demande pour un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation concernant trois lots qui se situent face au CLSC et à l’usine d’eau potable de la municipalité.

« C’est une très bonne nouvelle qu’on vous annonce aujourd’hui. Il y a un projet d’hôtel et ce n’est pas n’importe lequel. Il est porté par une chaîne impliquant Hilton », a lancé le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

Le géant du secteur hôtelier veut construire un nouveau maillon de sa division Home2 by Hilton, qui se démarque par une cuisine intégrée dans chacune de ses unités. Mais le projet dans son ensemble ratisse beaucoup plus large.

Il se décline en trois phases. Dans un premier temps, il est question de l’implantation d’une station-service avec commerce de restauration rapide à l’automne 2020, grâce à un partenaire d’affaires de la chaîne Hilton.

Suivra l’ouverture d’un hôtel avec piscine intérieure en novembre 2021. Pour le moment, l’investissement nécessaire n’est pas confirmé. Selon le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, si l’on se fie au projet abandonné par Canalta, de 10 à 14 M$ pourraient être injectés.

La troisième phase prévoit l’aménagement d’un relais pour camionneurs, ce qu’on appelle communément un truck stop. Elle serait réalisée avec la concrétisation du nouvel accès à la route 389, qui doit déboucher sur le boulevard Pierre-Ouellet via le parc industriel Jean-Noël-Tessier quelque part en 2022 ou 2023.

Des besoins

Selon le maire Montigny, « il y a vraiment à Baie-Comeau de la place pour des chambres neuves et il y a de la demande pour la clientèle touristique ».

M. Corriveau renchérit en précisant que la bannière Home2 by Hilton s’adresse aussi à des professionnels de passage à Baie-Comeau pour le travail et qui souhaitent pouvoir cuisiner et ainsi faire des économies. L’absence de cette formule d’hébergement à Baie-Comeau serait la raison pour laquelle Hilton veut s’installer chez nous.

Le projet comme tel se travaille depuis longtemps, mais il a beaucoup évolué ces dernières semaines. L’élu assure que les démarches du promoteur sont réellement plus avancées que ne l’étaient celles de la chaîne Canalta, notamment au chapitre du montage financier, de l’aménagement et de l’architecture.

Aussi, à la différence de ce groupe hôtelier qui avait finalement mis de côté son projet, Hilton peut compter sur un partenaire d’affaires intéressé par l’ouverture d’une station-service et d’un service de restauration rapide.

« La station-service va devenir un locataire du terrain. Donc, pour le propriétaire, qui est le promoteur du projet immobilier, d’avoir déjà une garantie de revenu avec un locataire, ça lui permet de rentabiliser son opération parce qu’un hôtel sur un terrain comme ça, quand c’est juste l’hôtel qui peut générer des profits, on peut comprendre que le montage financier est difficile. Mais avec une pétrolière majeure, c’est autre chose », conclut le directeur général.