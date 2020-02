Il est temps de s’inscrire pour les prix du Mérite touristique

Tourisme Côte-Nord vient d’amorcer la prise des inscriptions au concours du Mérite touristique 2020. Le prix « Pourvoirie » vient s’ajouter au sept catégories déjà existantes. Les lauréats seront couronnés le 7 mai lors d’un gala à Baie-Comeau.

Les huit catégories à l’honneur sont « Contribution au rayonnement de la région », « Marketing de l’année », « Initiative et développement », « Employé de l’année », « Or blanc André-Arsenault », « Expérience autochtone », « Producteur artisan » et « Pourvoirie ».

Le prix « Pourvoirie » fait son entrée au gala en 2020 en raison du fait que la Côte-Nord compte un nombre élevé de pourvoiries sur son territoire. Tourisme Côte-Nord souhaite ainsi souligner le travail investi par l’une des entreprises de ce milieu.

Parmi l’ensemble des gagnants des prix lors du prochain gala, un lauréat court la chance de remporter une campagne publicitaire télévisée et web d’une valeur de 4 800 $ offerte par Québecor Média Est-du-Québec.

Pour s’inscrire, les entreprises doivent être membres chez Tourisme Côte-Nord et remplir un formulaire général et un formulaire spécifique à la catégorie de prix pour laquelle elle souhaite s’inscrire.

Au besoin, elles peuvent aussi se référer à Gabrielle Potvin au gpotvin@cotenordqc.com ou par téléphone au 1 888 463-0808. La date limite pour la prise des inscriptions est le 31 mars.