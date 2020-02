Le Drakkar vise un troisième gain consécutif

Le Drakkar et son capitaine Nathan Légaré seront en quête d’un troisième gain de suite à la maison, mercredi soir, quand ils accueilleront la visite des Olympiques de Gatineau sur la glace du centre Henry-Leonard.

Les membres de l’équipage tenteront de s’inspirer de leur récent balayage face aux Foreurs de Val-d’Or orchestré par les prouesses offensives de leur numéro 29.

Sélectionné comme le joueur par excellence de la dernière semaine dans la LHJMQ, Nathan Légaré est devenu le premier récipiendaire du club cette saison et n’a pas volé cette nomination avec ce dossier éloquent de six buts et trois passes en deux rencontres.

Auteur de deux tours du chapeau d’affilée, le vétéran de 19 ans a donné le ton sur la patinoire. « C’est un beau petit bonus sur le plan individuel, mais ce qui compte le plus, ce sont les deux victoires de l’équipe qui font beaucoup de bien », a confié le titulaire en toute modestie.

Suspension

Victime d’une suspension d’une partie à la suite du match du 16 février à Victoriaville, le meilleur pointeur de l’équipe avoue qu’il a profité de cette séquence pour mettre l’emphase sur sa préparation.

« Ce n’était pas évident, car l’équipe connaissait un passage difficile. Cela m’a toutefois permis de remettre les choses en perspective et de bien me concentrer avant le programme double face aux Foreurs. »

Conscient qu’il n’y a pas de quoi partir en peur après deux victoires, le choix de troisième ronde des Penguins de Pittsburgh croit qu’il faut bâtir sur ces deux gains. « Nous avons eu des bons meetings durant la fin de semaine. On s’est parlés avec respect et nous savons que tout le monde peut en faire plus pour mieux jouer collectivement et bien se préparer pour les séries », a ajouté celui qui revendique une fiche de 33-33-66 en 53 parties.

Groupe de leaders

Interrogé après la rencontre de dimanche, l’entraîneur-chef a reconnu le brio de son capitaine, qui a pris les choses en main. « Nathan a très bien fait, mais il n’a pas été le seul. Le groupe de leaders a accompli du bon travail et tout a commencé dans le vestiaire », a précisé Jon Goyens.

Le pilote du navire a aussi fait allusion à l’indiscipline de ses hommes, qui ont de nouveau écopé de très mauvaises punitions à la fin du match de dimanche. Les conséquences auraient pu être bien plus graves.

« Ce n’est pas normal de détenir une avance de deux buts en fin de match et d’écoper de telles infractions. Il va falloir que ça cesse et les joueurs qui ne comprendront pas le message ne joueront tout simplement pas », a assuré le dirigeant.

En vitesse

Solide face aux 40 lancers en sa direction, le gardien recrue Ventsislav Shingarov a eu son mot à dire dans la dernière victoire de 6-3 et présente toujours un dossier intact de 2-0 devant ses nouveaux partisans…Après les Olympiques mercredi, le Drakkar recevra les puissants Wildcats de Moncton et leur ancien capitaine Gabriel Fortier, vendredi soir…Le navire se déplacera ensuite vers Québec, dimanche après-midi.