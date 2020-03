La neige reprend ses droits en février

Après trois mois consécutifs avec des précipitations hors de l’ordinaire, la Manicouagan a renoué en février avec des quantités de neige tout près de la normale.

Il est tombé 59 cm d’or blanc le mois dernier alors que la normale se situe à 65,2 cm.

Selon André Cantin, météorologue chez Environnement Canada, trois événements significatifs en termes de précipitations ont été observés. Il fait référence aux quelque 13 cm tombés les 13 et 14 et les 18 et 19 février ainsi qu’à la trentaine de cm reçus les 27 et 28 février.

Le 29 février, il y avait 100 cm de neige accumulés au sol depuis le début de l’hiver. Un hiver qui, on s’en souviendra, a commencé de façon plutôt abrupte en novembre avec 10 cm de neige de plus que la normale.

Ensuite, décembre a connu un déficit de neige avec 30 cm de moins que la normale de 73 cm. La situation s’est poursuivie en janvier avec moins de la moitié des 84 cm de neige reçus habituellement.

Du côté des températures, les amateurs de plein air ont profité d’une belle douceur pendant la majeure partie du dernier mois. Le mercure moyen a été de – 9,9 degrés Celsius, pratiquement trois degrés moins froid que la normale.

À quoi s’attendre?

Le mois de mars vient de commencer et quelques épisodes de neige sont déjà prévus, à commencer par les 15 à 25 cm attendus sur la Manicouagan mercredi. M. Cantin précise que de bons vents seront aussi de la partie.

Un autre système dépressionnaire pourrait frapper la région au début et à la fin de la semaine prochaine. Dans les deux cas, le météorologue parle de quantités de neige appréciables qui pourraient laisser de 15 à 20 cm. « C’est typique du mois de mars », fait-il remarquer en référence aux bonnes bordées.

Enfin, dans le milieu du mois, le mercure devrait chuter sous les normales pendant quelques jours, mais les choses se replaceront à temps pour l’arrivée du printemps.